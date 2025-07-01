Οι εκπομπές του Ιουλίου για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινούν από τη Νάξο. Σήμερα, Τρίτη 1 Ιουλίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βρίσκονται στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Ένα νησί με πλούσια ιστορία, δημοφιλή αξιοθέατα, έντονη πολιτιστική κίνηση και πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Το ενετικό κάστρο της κατοικείται αδιαλείπτως από την κατασκευή του, που έγινε και με υλικά από τον ναό του Απόλλωνα στον οποίον οδηγούσε η ξακουστή Πορτάρα. Η βόλτα στη Χώρα αποκαλύπτει ανεξίτηλα σημάδια πολιτισμού αλλά και σύγχρονης γαστρονομίας.

Από τις παραλίες του Αγίου Προκοπίου και της Αγίας Άννας μέχρι εκείνες της Πλάκας και της Χαβάης, η Νάξος προσφέρει ατέλειωτες επιλογές για κολύμπι, αθλήματα της θάλασσας αλλά και χαλάρωση. Τις ανακαλύπτουμε με ένα φουσκωτό.

Η καλλιέργεια πατάτας στη Νάξο απειλείται από τη λειψυδρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αγρότες καταφεύγουν στη λύση του υφάλμυρου νερού ενώ οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να αγοράζουν πλέον τις ζωοτροφές αντί να τις καλλιεργούν. Το Φράγμα της Φανερωμένης κατασκευάστηκε για άρδευση αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ύδρευση, ενώ το σχεδιαζόμενο Φράγμα Τσικαλαριού δημοπρατήθηκε πριν από 16 χρόνια αλλά το έργο δεν έγινε ποτέ. Έχει όμως εγκαινιαστεί 4 φορές.

Εκατοντάδες αθλητές του στίβου γεννιούνται στα ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου Νάξου. Νέα παιδιά ζουν και αγωνίζονται μέσα σε πνεύμα ομαδικότητας και διακρίνονται με τα χρώματα του Πανναξιακού. Οι οικογένειές τους όμως δυσκολεύονται να καλύπτουν τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών. Ακούμε τα ίδια τα παιδιά αλλά και τις προτάσεις των παραγόντων που φροντίζουν για την άσκηση και στήριξή τους.

Ο Πύργος Μπαζαίου είναι παλιό εντυπωσιακό μοναστήρι. Σήμερα, αναστηλωμένος άριστα εδώ και μια 20ετία, λειτουργεί ως αειφόρος χώρος πολιτισμού. Ο απόγονος της οικογένειας, στον οποίον ανήκει το οίκημα, μοιράζεται μαζί μας μια γνώση που έρχεται από παλιά.

Δείτε το trailer:

