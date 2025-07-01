Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μελαχρινή, μιλάει γαλλικά και υποδύεται την Κλεοπάτρα - Βίντεο

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο από τη γαλλική τηλεόραση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια σκηνή από την παράσταση «Καίσαρ και Κλεοπάτρα» παρουσιάζει το elenasdiary blog.

Η παράσταση με την Αλίκη μελαχρινή στο ρόλο της βασίλισσας της Αιγύπτου, τον Μάνο Χατζιδάκι να γράφει τη μουσική και τα τραγούδια για τη διασκευή του κλασικού έργου του Μπέρναρντ Σω, τον Εγγονόπουλο να επιμελείται τα σκηνικά, τον Αλέξη Σολωμό να υπογράφει το σκηνοθεσία ανέβηκε στο θέατρο «Κοτοπούλη-Ρεξ» το 1962. Παρά τους σπουδαίους συντελεστές, τον μεγάλο θίασο, αλλά και τη δημοσιότητα, το έργο κατέβηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες για να αντικατασταθεί από τα «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» με την Αλίκη ξανθιά και μαθήτρια, όπως την ήθελε το κοινό…

Θίασος Αλίκης Βουγιουκλάκη Θέατρο Κοτοπούλη-Rex Μετάφραση: Κώστας Σταματίου Σκηνοθεσία: Αλέξης Σολομός Πρώτη παράσταση: 11 Οκτωβρίου 1962

Πήραν μέρος: Αλίκη Βουγιουκλάκη(Κλεοπάτρα), Καρούσος Τζαβάλας, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Τζόλυ Γαρμπή, Δήμος Σταρένιος, Γιώργος Πάντζας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Ζωή Φυτούση, Νάσος Κεδράκας, Μαρία Κοτοπούλη, Κλέαρχος Καραγιώργης, Κώστας Μπαλαδήμας, Αλίκη Ζαβερδίνου, Γιώργος Καρέτος, Αλέξης Κουρής, Ζέτα Αποστόλου, Θόδωρος Συριώτης, Στέλιος Χριστοφορίδης, Ρ. Γιαννιώτου, Γιώργος Ζωγράφος, Κ. Παπακωνστανίνου, Μ. Βενιέρη, Σ. Δεληκατερίνης, Ο. Ραυτόπουλος, Α. Κοσκινίδου, Τ. Παπαδόπουλος, Γιάννης Φυριός, Η. Κυρίτσης, Τ. Δρούκας, Γ. Μεσσάλας, Α. Θεοδωριάδης, Β. Λογκάρης, Μ. Βασιλειάδου, Π. Χελίου, Ρ. Κουνάδη, Φ. Νικηφορίδου, Φ. Αγγελόπουλος, Α. Σολωμού, Α. Πατακάκη, Κατερίνα Λουλουδάκη, Κ. Δέωνας, Ν. Κατακουζηνός, Τ. Πανόπουλος, Κ. Τσώνας, Γ. Φούτρης, Γ. Γιαννόπουλος

Πηγή: skai.gr

