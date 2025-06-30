Βig Brother: Η Μαρικέλλυ μιλάει για όλα λίγο μετά την αποχώρησή της

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Μία εβδομάδα γεμάτη εντάσεις ολοκληρώθηκε με το δέκατο live του Big Brother, το οποίο έφερε και μια απροσδόκητη αποχώρηση. Το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε, και πέντε συγκάτοικοι εξασφάλισαν την παραμονή τους, αφήνοντας εκτός σπιτιού τη Μαρικέλλυ, η οποία αποχώρησε συγκινημένη αλλά ψύχραιμη. Λίγες ώρες μετά την έξοδό της μιλά αποκλειστικά στο skai.gr, απαντώντας σε όλα με ειλικρίνεια.

Πώς νιώθει μετά την αποχώρησή της και αν το περίμενε, πώς έζησε την ένταση της τελευταίας εβδομάδας μέσα στο σπίτι και γιατί θεωρεί ότι άλλαξαν οι ισορροπίες. Μιλά για τη γνώμη της για τη Φένια και τη Ζωή, αλλά και για τη σχέση Νάνσυς – Γιώργου, σχολιάζοντας τη δυναμική μεταξύ τους. Εξηγεί τι την έκανε να αλλάξει γνώμη για την κ. Αργυρώ, αποκαλύπτει αν υπάρχει κάτι που μετάνιωσε ή αν υπήρξαν συμπεριφορές που την απογοήτευσαν. Δεν διστάζει να πει ποιος παίζει περισσότερο στρατηγικά και ποιος είναι πιο αυθεντικός, ενώ αν επέστρεφε τώρα στο σπίτι, εξηγεί τι θα έκανε διαφορετικά!

Πηγή: skai.gr

