Σάττι- Σαλακά: Η κόντρα συνεχίζεται με επίσημες ανακοινώσεις

Με μια επίσημη ανακοίνωση που έκανε στα Social Media ο στενός συνεργάτης της Μαρίνας Σάττι, Αλέξανδρος Ελσαμπάγκ το τι συνέβη τελικά στον Λυκαβηττό με τη θετική Life Coach Κατερίνα Σαλακά παίρνει άλλη διάσταση και σήμερα μάθαμε και τι αποφάσισε εκείνη.

Το θέμα συζήτησαν στην εκπομπή Summer’s Cool από όλες τις πλευρές:

«Προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε τα βίντεο που δημοσίευσε χθες η κα. Σαλακά και στη συνέχεια, στο τέλος της συναυλίας, ενημερωθήκαμε από τους συνεργάτες μας για το τι ακριβώς συνέβη. Με μεγάλη χαρά της παρείχαμε δωρεάν προσκλήσεις για να έρθει να παρακολουθήσει τη χθεσινή μας συναυλία στον Λυκαβηττό. Δεν ξέρουμε από που προέκυψε η προσδοκία της κα. Σαλακά να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει, καθώς ουδέποτε υπήρξε προηγούμενη συνεννόηση και συμφωνία για κάτι τέτοιο με κάποιον από την ομάδα» υπογράμμιζε αρχικά στην ανακοίνωσή του ο Αλέξανδρος Ελσαμπάγκ και συνέχιζε:

«Γνωρίζετε ότι από τον Ιούνιο στις μεγάλες συναυλίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το «Είμαι καλά» λειτουργούσε ως interlude κατά τη στιγμή αλλαγής κοστουμιών. Αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει χθες, τελευταία στιγμή, στις 21.00 και μισή ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας. Πράγμα που – όπως ενημερωθήκαμε από τους συνεργάτες μας – ζήτησε η κα. Σαλακά. Η guest εμφάνιση της το καλοκαίρι στη συναυλία μας στη Χαλκιδική είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων, όπως απαιτείται για την καλή και εύρυθμη οργάνωση μια τέτοιας παραγωγής.

Επιπλέον την ώρα που η κα. Σαλακά ζήτησε να μπει στα καμαρίνια, όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής και της ασφάλειας του θεάτρου είχαν την οδηγία να μην επιτρέψουν σε κανέναν ανεξαιρέτως να εισέλθει καθώς – όπως πιθανόν να είδατε από τα βίντεο της συναυλίας – μέσα σε έναν πολύ μικρό χώρο έπρεπε να συντονιστούν 120 χορωδοί, μουσικοί και χορευτές σε πολύ σύντομο χρόνο. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την προσδοκία της κα. Σαλακά να ανέβει στη σκηνή καθώς ουδέποτε συζητήθηκε ή συμφωνήθηκε κάτι τέτοιο. Η δε παρουσία στα καμαρίνια, εν μέσω πυρετωδών προετοιμασιών, θα ήταν άνευ αντικειμένου.

Λυπούμαστε πραγματικά που έκλεισε αυτός ο κύκλος της «συνεργασίας» μας με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα σε μια βραδιά γιορτής, τη μεγαλύτερη μας συναυλία στην Ελλάδα φέτος, μια συναυλία για την οποία δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι όλο το καλοκαίρι. Όσο για το εάν είμαστε αγενείς ή μη συνεργάσιμοι και επαγγελματίες (μαζί σας ή γενικότερα) αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας μας μαζί της αυτούς τους μήνες»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.