Η Όλγα Πηλιάκη «γλείφει» όλο το σπίτι στη Μαδρίτη κι ο Στέλιος Χανταμπάκης τρολάρει

Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Έφυγαν από την Ελλάδα, από το σπίτι τους που το είχαν ανακαινίσει και το είχαν κάνει κούκλα και βρέθηκαν σε ένα ξένο μέρος, ένα μικρότερο σπίτι που υποτίθεται νοίκιασαν επιπλωμένο αλλά φτάνοντας ανακάλυψαν οτι έχει χιλιάδες ελλείψεις και δεν είναι και καθαρό.

Η Όλγα Πηλιάκη και ο Στέλιος Χανταμπάκης έπεσαν με τα μούτρα στην πρώτη κιόλας μέρα της παραμονής τους στη Μαδρίτη για να κάνουν το διαμέρισμά τους σπίτι.

