Μάρκος Σεφερλής at the theatre: Ο καλός, ο κακός και ο διάσημος - Δείτε το trailer

Τα χίλια πρόσωπα του χαρισματικού Μάρκου Σεφερλή έρχονται κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00 στην οθόνη του ΣΚΑΪ και μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου.
Αυτήν την Παρασκευή τρία πρόσωπα, «Ο καλός, ο κακός και ο διάσημος», κάνουν την εμφάνισή τους στην οθόνη μας αφού δημιούργησαν άλλη μία sold out θεατρική παράσταση.
Δείτε το trailer:
Ο «καλός», ένας γνωστός λυρικός ηθοποιός, ζει σ’ ένα όμορφο διαμέρισμα στο Κολωνάκι, το οποίο επιχειρεί να διαρρήξει ο «κακός», που τυχαίνει να είναι και σωσίας του. Η ομοιότητα των δύο αυτών ηρώων και η συνύπαρξη διαφόρων άλλων προσώπων στον χώρο, δημιουργεί τεράστια μπερδέματα και παρεξηγήσεις, τις οποίες έρχεται να λύσει ο «διάσημος»… Τσακ Νόρις!
Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Στέλιος Κρητικός, Γιάννης Ζουμπαντής, Βασιλική Αγγέλη, Αρετή Ζαχαριάδου
