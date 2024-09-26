Το ενδιαφέρον -και είναι λογικό- είναι στραμμένο στην αγαπημένη μας Μαρινέλλα, τη σπουδαία αυτή γυναίκα της μουσικής, που έχει διανύσει τη δική της πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Δυστυχώς, αυτή η σπουδαία καλλιτέχνιδα και μοναδική ερμηνεύτρια, το βράδυ της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου 2024, κατέρρευσε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι που θα μας συντροφεύει για πάντα.

Δείτε το βίντεο με την εκπληκτική της ερμηνεία στο Ηρώδειο:

«Εγώ κι εσύ, πόσο η ζωή να μας μισεί; Φεύγεις και φεύγω, και πού πάμε; Εγώ κι εσύ, Θεέ μου, μας έμαθες εσύ τόσο πολύ να αγαπάμε»… Ήταν οι τελευταίοι στίχοι που κατάφερε να ψελλίσει, πριν πέσει μπροστά στα μάτια του κοινού.

Το «Εγώ κι εσύ», ή αλλιώς «Τα λόγια είναι περιττά», δεν είναι μόνο ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το τραγούδι της ζωής της. Συνώνυμο μιας μεγάλης καριέρας, ενός μεγάλου έρωτα, σαν εκείνου που έζησε με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Γράφτηκε το 1974, σε σύνθεση του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου και στίχους του Μίμη Θειόπουλου.

Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες το είπαν μαζί, ως ντουέτο, κάνοντας τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, το «Εσύ και εγώ» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1974, στην πρώτη επέτειο του γάμου τους.

Όταν η Μαρινέλλα ερωτεύτηκε τον Τόλη Βοσκόπουλο

Ο έρωτας αυτών των δύο σπουδαίων ανθρώπων επισφραγίστηκε τον Δεκέμβριο του 1975, με έναν διαφορετικό τρόπο. Μαρινέλλα και Τόλης Βοσκόπουλος παντρεύτηκαν στο διαμέρισμα που διατηρούσε η σπουδαία τραγουδίστρια, στην οδό Αστυδάμαντος στο Παγκράτι. Στον μυστικό γάμο του ζευγαριού ήταν μόλις 6 καλεσμένοι, ανάμεσά τους, το ζεύγος Κατσαρού που ήταν και κουμπάροι, ο Φρέντυ Γερμανός και η αδερφή της Μαρινέλλας.

Το ζευγάρι έμεινε μαζί 6 χρόνια και ο χωρισμός δεν ήταν βελούδινος. Η ίδια η Μαρινέλλα, μάλιστα, είχε δηλώσει: «Είχα μόνο σοβαρές σχέσεις που κρατούσαν χρόνια. Και όταν η Τζωρτζίνα ήταν 10 ετών και είχα πάρει διαζύγιο από τον Βοσκόπουλο -είχα ξεμπερδέψει για την ακρίβεια γιατί ο Τόλης δεν ήταν το πιο εύκολο αγόρι- αποφάσισα πως οι άντρες είχαν τελειώσει πια για μένα. Δεν ήθελα να δω πότε το παιδί μου κατσουφιασμένο από κάποιο αρνητικό σχόλιο που θα άκουγε για την προσωπική μου ζωή».

