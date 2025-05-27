Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Μαρίνα Σάττι, η οποία, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πολυσυζητημένη της κίνηση να χασμουρηθεί στη συνέντευξη Τύπου μετά τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision πέρσι, την ώρα που μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Eden Golan.

Ειδικότερα, η Μαρίνα Σάττι ξεκαθάρισε πως «θα με στεναχωρούσε αν ο κόσμος δεν ερχόταν στις συναυλίες μου, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για τη δουλειά μου. Θέλω να πιστεύω ότι έρχονται στις συναυλίες, γιατί τους αρέσει η δουλειά μου και όχι γιατί έρχεται μια κάμερα στο αεροδρόμιο. Πλέον έχω παρουσιάσει κάθε πλευρά του εαυτού μου και είμαι πολύ περήφανη για αυτό».

Για το πολυσυζητημένο της χασμουρητό, η γνωστή καλλιτέχνιδα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό που με στενοχώρησε πιο πολύ σε όλη αυτή την ιστορία με τη Eurovision είναι το αφήγημα ότι έκανα bullying σε ένα κορίτσι. Δεν μου ταιριάζει, δεν είναι αλήθεια, δεν ισχύει. Είχα δώσει συνεντεύξεις τότε για την Edel Golan και είχα πει ότι είναι μια πανέμορφη κοπέλα και τρομερή τραγουδίστρια. Κάπως μπερδεύτηκαν οι ιστορίες και τα αφηγήματα», εξήγησε η Μαρίνα Σάττι.

Και πρόσθεσε: «Το χασμουρητό ήταν μια ένδειξη δυσφορίας, ακόμη και για πράγματα που γίνονταν εκεί μέσα. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ό,τι και να πω δεν αλλάζει, δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη και αυτή η τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή που συμβαίνει.

Δεν αναιρώ τη θέση μου, αναιρώ τον τρόπο. Ξέρω πολύ καλά γιατί το έκανα και ξέρουν και όλοι εκεί γιατί το έκανα. Εκπροσωπούσα όμως κόσμο, την ομάδα μου και λυπήθηκα που έφερα ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Δεν νιώθω ότι είμαι σε αδύναμη θέση, επειδή διαφώνησα 2-3 φορές με κάποιους δημοσιογράφους. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στο συναίσθημα και στις ανάγκες μου. Δεν κρινόμαστε μόνο από μια πράξη ή από μια κουβέντα μας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Μαρίνα Σάττι σχολίασε και την εμφάνιση της Κλαυδίας και την 6η θέση που κέρδισε στον μουσικό διαγωνισμό, επισημαίνοντας ότι γνώριζε, ήδη, πόσο καλή τραγουδίστρια είναι, ενώ υποστήριξε ότι θα μπορούσε να βγει ακόμα και πρώτη.

«Η Klavdia είναι η τραγουδίστρια που είναι, δεν γινόταν να μην αναγνωριστεί αυτό στη Eurovision. Εγώ πιστεύω ότι με τη φωνή που έχει θα μπορούσε να έχει βγει και πρώτη. Δεν ένιωσα καθόλου ότι δεν είχα μαζί μου την Ελλάδα πέρσι, παίρνω πολλή αγάπη από τον κόσμο. Δεν μπορώ να δω κάποια γυναίκα ανταγωνιστικά και τι να συγκρίνουμε; Ούτε τα τραγούδια είναι ίδια, ούτε η ηλικία, ούτε οι φωνές», τόνισε η ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Eden Gola μίλησε για τη συμμετοχή της στην περσινή Eurovision. Σε συνέντευξή της στη «The Jerusalem Post» χαρακτήρισε «τρομακτική» τη συνολική της εμπειρία, ενώ για τη Μαρίνα Σάττι είπε ότι ήταν «ανάμεσα στους πιο αηδιαστικούς διαγωνιζόμενους…».

Η ερώτηση για τους συναδέλφους που της φέρθηκαν καλά και εκείνους που την πλήγωσαν είχε συγκεκριμένες απαντήσεις: «Από τις 37 χώρες, θα έλεγα ότι ίσως τέσσερις ήταν καλές. Η Tali από το Λουξεμβούργο, να είναι καλά, είμαι ερωτευμένη μαζί της, αλλά είναι Ισραηλινή. Είναι πραγματικά καλή ψυχή και ταλαντούχα, και δεν φοβήθηκε τίποτα δημόσια. Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας μου είπε στα παρασκήνια “Τι νούμερο ήταν αυτό!” και o εκπρόσωπος της Γερμανίας ήταν πολύ γλυκός. Αυτοί ήταν πάνω-κάτω».

Και όταν η συζήτηση έφτασε στους πιο «αηδιαστικούς» διαγωνιζόμενους, η ίδια είπε: «Θα μπορούσες να πεις είτε η Ιρλανδή, είτε η Ελληνίδα, είτε ο Ολλανδός. «Karma is a bitch!». Αχ, μπορώ να το πω αυτό; Τέλος πάντων, όλα επιστρέφουν. Πιστεύω πραγματικά στο κάρμα και την ενέργεια».

