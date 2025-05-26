Τζαφάρ Παναχί: Επέστρεψε θριαμβευτικά στην Τεχεράνη

Μετά τη βράβευσή του το Σάββατο με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών, ο διεθνώς καταξιωμένος Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί έγινε δεκτός από τους υποστηρικτές του στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης χωρίς να συναντήσει προβλήματα από τις ιρανικές αρχές.

Αφού επί χρόνια του απαγορευόταν να φύγει από το Ιράν, γύριζε παράνομα ταινίες, πέρασε καιρό στη φυλακή, ο Τζαφάρ Παναχί απέσπασε μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις του παγκόσμιου σινεμά για την τελευταία του ταινία «Ενα Απλό Ατύχημα».

Ο Ιρανός σκηνοθέτης έφθασε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί και έγινε δεκτός με επευφημίες κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο και στον χώρο παραλαβής των αποσκευών, σύμφωνα με τα βίντεο που αναρτήθηκαν από το παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Dadban.

Der iranische Filmemacher und ehemalige politische Gefangene #JafarPanahi hat bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Dieses Video zeigt seine Rückkehr in den Iran, wo er am Flughafen mit #FrauLebenFreiheit Rufen empfangen wird.



pic.twitter.com/POfpW42njy — Mariam Claren #FreeNahid (@mariam_claren) May 26, 2025

Μάλιστα, το σλόγκαν του κινήματος διαμαρτυρίας 2022-2023 «Γυναίκα. Ζωή. Ελευθερία!», ακούστηκε σε ένα από τα βίντεο.

Κατά την έξοδό του από το αεροδρόμιο χειροκροτήθηκε από δεκάδες υποστηρικτές του, σύμφωνα με τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο Instagram από τον Ιρανό σκηνοθέτη Μαχντί Ναντέρι και μεταδόθηκαν από το Iran International Channel, ιρανικό μέσο ενημέρωσης με έδρα στο εξωτερικό.

«Νέο αίμα στις φλέβες του ανεξάρτητου ιρανικού κινηματογράφου», έγραψε ο Μαχντί Ναντέρι.

Η υποδοχή του πίσω στην πατρίδα του έρχεται σε αντίθεση με την ψυχρή υποδοχή που επιφύλαξαν τα ιρανικά κρατικά μέσα και η ιρανική ηγεσία στην βράβευσή του με τον πρώτο ιρανικό Χρυσό Φοίνικα από την ταινία «Η Γεύση του Κερασιού» του Αμπάς Κιαροστάμι (1940-2016) το 1997.

«Σε μία κίνηση αντίστασης κατά της καταπίεσης του ιρανικού καθεστώτος, ο Τζαφάρ Παναχί τιμάται με τον Χρυσό Φοίνικα που αναβιώνει την ελπίδα όλων των μαχητών της ελευθερίας παντού στον κόσμο», έγραψε στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Σε απάντηση, η Τεχεράνη κάλεσε στον Γάλλο επιτετραμμένο για να καταγγείλει τις «υβριστικές δηλώσεις και τους αβάσιμους ισχυρισμούς», σύμφωνα με το πρακτορείο Irna.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

