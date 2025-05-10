«Απασφάλισε» η Eden Golan για τη Μαρίνα Σάττι: Ήταν ανάμεσα στους πιο αηδιαστικούς διαγωνιζόμενους…

H τραγουδίστρια Eden Golan, εκπρόσωπος του Ισραήλ στη Eurovision το 2024, περιέγραψε πώς βίωσε τη διαγωνιστική διαδικασία, βάζοντας και την Ελλάδα στο στόχαστρο. Από τα «πυρά» της δεν γλύτωσε ούτε η Μαρίνα Σάττι.

Έναν χρόνο μετά τη θυελλώδη συμμετοχή της στη Eurovision 2024, η Eden Golan μίλησε για τις συνθήκες που βίωσε εντός και εκτός σκηνής. Σε συνέντευξή της στην «The Jerusalem Post» χαρακτήρισε «τρομακτική» τη συνολική της εμπειρία από τη Eurovision, ενώ για τη Μαρίνα Σάττι είπε ότι ήταν «ανάμεσα στους πιο αηδιαστικούς διαγωνιζόμενους…».

Η Golan αναφέρθηκε στον φόβο για τη ζωή της πριν και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού: «Φυσικά. Στο Μάλμε, είπα ήδη στον εαυτό μου ότι αφήνω τον φόβο πίσω. Υπήρχε απίστευτη ασφάλεια και ήξεραν τι έκαναν. Είχα οκτώ σωματοφύλακες γύρω μου, ελικόπτερα, τα πάντα. Επέλεξα να μην εστιάσω σε αυτό. Αλλά στο Ισραήλ, πριν τη Eurovision, ειδικά όταν υπήρχαν απειλές θανάτου εναντίον μου - ότι θα με ανατινάξουν, ότι θα με κάνουν στόχο - κάποια στιγμή οι γονείς μου, μου είπαν: “Eden, δεν ξέρουμε αν αξίζει τη ζωή σου”. Έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι: “Ουάου, τι γίνεται αν δεν επιστρέψω;” Είχα εικόνες στο μυαλό μου να στέκομαι στη σκηνή, να τραγουδώ και να με πυροβολούν».

Σύμφωνα με την ίδια, η ψυχολογική πίεση ήταν ασφυκτική: «Το μυαλό φαντάζεται τα χειρότερα. Στη Eurovision, όλοι περνούν από ελέγχους, η αίθουσα είναι ασφαλής, αλλά ακόμα και έτσι, μετά από τόσες απειλές που δέχτηκα, μετά από όλα τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, περνάνε από το μυαλό σου οι χειρότερες σκέψεις. Υπήρχαν νύχτες που κοιμόμουν λιγότερο. Και εκεί, στο Μάλμε, είπα στον εαυτό μου: δεν θα ασχοληθώ άλλο με τον φόβο. Τον πέταξα από το μυαλό μου. Δεν είχα πια τέτοιες σκέψεις. Επέλεξα να μην καταναλώνω την ενέργειά μου σε αυτό».

Η ερώτηση για τους συναδέλφους που της φέρθηκαν καλά και εκείνους που την πλήγωσαν είχε συγκεκριμένες απαντήσεις: «Από τις 37 χώρες, θα έλεγα ότι ίσως τέσσερις ήταν καλές. Η Tali από το Λουξεμβούργο, να είναι καλά, είμαι ερωτευμένη μαζί της, αλλά είναι Ισραηλινή. Είναι πραγματικά καλή ψυχή και ταλαντούχα, και δεν φοβήθηκε τίποτα δημόσια. Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας μου είπε στα παρασκήνια “Τι νούμερο ήταν αυτό!” και o εκπρόσωπος της Γερμανίας ήταν πολύ γλυκός. Αυτοί ήταν πάνω-κάτω».

Και όταν η συζήτηση φτάνει στους πιο «αηδιαστικούς» διαγωνιζόμενους: «Θα μπορούσες να πεις είτε η Ιρλανδή, είτε η Ελληνίδα, είτε ο Ολλανδός. «Karma is a bitch!». Αχ, μπορώ να το πω αυτό; Τέλος πάντων, όλα επιστρέφουν. Πιστεύω πραγματικά στο κάρμα και την ενέργεια».

