ΜΕΝΤΑ live με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη: Τη Δευτέρα 9 Ιουνίου στις 21.00, στο Ωδείο Αθηνών

Ο Μέντα 88 διοργανώνει, τη Δευτέρα 9 Ιουνίου στις 21.00, ένα ακόμα Μέντα LIVE, στο Ωδείο Αθηνών και υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και συνθέτες της γενιάς του: τον Μιχάλη Χατζηγιάννη!

Μια ακουστική, παρεΐστικη συναυλία, μια ανεπανάληπτη εμπειρία, μια special παράσταση φτιαγμένη με πολλή αγάπη από τον ίδιο και τους εξαιρετικούς μουσικούς του.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα διηγηθεί γνωστές κι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα κομμάτια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική μας και θα μοιραστεί ζωντανά μοναδικές εκτελέσεις των κορυφαίων τραγουδιών της καριέρας του.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Μέντα LIVE συντονιστείτε στις εκπομπές του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και δηλώστε συμμετοχή!

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

