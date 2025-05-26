Ρία Ελληνίδου: «Γιατί να μην μπορώ να πω και Μίκη Θεοδωράκη;»

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε σε πάρτι γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού και αφενός επιβεβαίωσε ότι έκανε δοκιμαστικό για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, Don't forget the lyrics ενώ διερωτήθηκε γιατί να μην μπορεί να πει και Μίκη Θεοδωράκη.

«Το δοκίμασα κι αυτό, πλάκα είχε. Κόλλησα να σου πω την αλήθεια. Αν έχει να κάνει με fun και μουσική γιατί όχι; Αν είναι κάτι άσχετο δεν με ενδιαφέρει» είπε για το δοκιμαστικό της.

«Χαίρομαι με την επιτυχία μου, αλλά κρατάω χαμηλό προφίλ, έχουμε και τα επόμενα», ανέφερε.

«Τραγουδάω τόσο πολλά χρόνια, αν μπεις στο youtube θα δεις ότι έχω πει έντεχνα, παραδοσιακά, νησιώτικα, παραδοσιακά. Γιατί να μην μπορώ να πω και Μίκη Θεοδωράκη; Γι’ αυτό υποτίθεται ότι είμαστε μουσικοί. Εγώ ξεκίνησα με εκείνα τα είδη, τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι στην Panik κάνω σύγχρονο λαϊκό, γιατί θέλω να πω και δικά μου τραγούδια» είπε όταν ρωτήθηκε.

