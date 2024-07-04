Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Πού πάει μετά τον «Σασμό» και με ποιόν;

Η«Βασιλική» και ο -τσάμπα πήγε- «Μαθιός» θα είναι πλέον μαζί στη ζωή – αφού όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος είναι ζευγάρι στην πραγματικότητα μετά από το τέλος των γάμων τους- αλλά όχι στην τηλεόραση.
