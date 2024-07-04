Angela (a strange loop): Η Σουζάνε Κένεντι επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών με μία συναρπαστική παράσταση

Η Σουζάνε Κένεντι, μια από τις επιδραστικότερες δημιουργούς της γενιάς της, μαζί με τον εικαστικό Μάρκους Ζελγκ παρουσιάζουν στις 4 και 5 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 τη συγκλονιστική παράσταση Angela (a strange loop). Η ζωή μιας γυναίκας που πάσχει από κάποια ασθένεια μπαίνει στο μικροσκόπιο επί σκηνής. Η Κένεντι εξερευνά με φουτουριστική αισθητική τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα, την τεχνολογία και την τέχνη στη μεταπανδημική εποχή. Ποια είναι η φύση της πραγματικότητας; Πώς συγκροτείται ο εαυτός; Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος;

Παίζουν: Diamanda La Berge Dramm, Ixchel Mendoza Hernández, Kate Strong, Tarren Johnson κ.ά.

Παραστάσεις: Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 στις 21:00.

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη 40€, Ζώνη Α 5€ – 30€, Ζώνη Β 5€ – 20€. Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Πειραιώς 260, Ταύρος

Μια μέλισσα τον Αύγουστο, του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Λαμπέτη-Ταράτσα

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο κοινό, η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη «Μία Μέλισσα τον Αύγουστο», παρουσιάζεται στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη από τις 4 Ιουλίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Σε μια ακτή που προσεγγίζεις μόνο με βάρκα. Εκεί καταφθάνει ο Χάρης με τη γυναίκα του τη Βασούλα, τη Γερμανίδα ετεροθαλή αδελφή του, Χίλντεγκαρντ και την ερωμένη του τη Μαρία που το παίζει κωφή. Κι ενώ όλα κυλούν ευχάριστα, μια μέλισσα τσιμπάει τον αλλεργικό Χάρη. Εκείνος ξαφνικά πρήζεται πολύ, εντυπωσιακά πολύ και εμφανίζεται με μια εντελώς διαφορετική μορφή! Αυτό ήταν… ο Χάρης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον χειρότερό του εφιάλτη: τον άλλο του εαυτό, που κρατούσε για χρόνια κρυφό.

Από Πέμπτη 4/7, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 9:15 μ.μ.

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος : 17 Ευρώ, Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών) : 15 Ευρώ, Αμεα : 10 Ευρώ. Προπώληση: more.com

Ταράτσα Λαμπέτη-Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106

Rockwave Nights: Pan Pan x Years Of Youth + friends στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ο Pan Pan μετά από ένα tour με τον Years Of Youth με sold out συναυλίες ανά την Ελλάδα, επιστρέφει στην γενέτειρά του για ένα show όπου θα παρουσιάσει μουσική από τις Φαντασμαγορίες και τους Λύκους στον Άρη, σε μια επαναφήγηση των κομματιών σε διάλογο με την αρχιτεκτονική της Aθήνας. Ένα γράμμα αγάπης για την πόλη που « σαν θάλασσα μάς πνίγει μια μέρα / μετά μας ανεβάζει μ’ ένα κύμα ψηλά / και μένουμε να κάνουμε φιγούρες στον αέρα», κατευθείαν από το ψηλότερο σημείο του κέντρου της, τον λόφο του Λυκαβηττού και το εμβληματικό θέατρό του. Σε αυτό το live, Pan Pan και Years Of Youth φέρνουν synthesizers, drum machines και vocoders και πλαισιώνονται από την full band των φίλων τους, με ηλεκτρική κιθάρα, βιολί, τύμπανα και φωνές σε νέες ενορχηστρώσεις, πάντα εξερευνώντας την ηλεκτρονική μουσική και τη χορευτική διάθεση.

Πέμπτη 4/7, 21:00

Εισιτήρια: Από 13€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

POP(?): Μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο του κορυφαίου ζωγράφου Γιώργου Ιωάννου στην Γκαλερί Kalfayan

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν, από τις 4 Ιουλίου έως τις 21 Σεπτεμβρίου, την έκθεση «Γιώργος Ιωάννου (1926-2017)-POP(?)». Η παρούσα έκθεση αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς μελλοντικών project που έχουν ως στόχο την ανάδειξη – τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό- του έργου του Ιωάννου, ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους της μεταπολεμικής περιόδου. Συλλέκτης εικόνων και αντικειμένων με επιρροές από τα κόμικς και την pop-art ως την Art Nouveau, ο Ιωάννου ανέπτυξε ένα καθαρά προσωπικό εικαστικό ιδίωμα όπου το βίωμα γίνεται εικόνα, το κόμικ συμβαδίζει οργανικά με το καυστικό κοινωνικο-πολιτικό σχόλιο, η προσωπική μνήμη συναντά τη συλλογική μνήμη, η επικαιρότητα συνυπάρχει με το ιστορικό παρελθόν και η πραγματικότητα εμπλέκεται με το φανταστικό. Η έκθεση παρουσιάζει έργα κυρίως της δεκαετίας του ΄70 και φωτίζει τον υβριδικό, ουσιαστικά αντι-pop χαρακτήρα του έργου του Ιωάννου.

Διάρκεια Έκθεσης: 4 Ιουλίου – 21 Σεπτεμβρίου 2024 | Εγκαίνια: Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 20.00 – 22.00

Ωράριο: Δευτέρα: 11:00 – 15:00. Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 19:00. Σάββατο: 11:00–15:00

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα. Tηλ: +30 2310 225523, +30 2310 231187

