Μουτσινάς- Μακρυπούλια-Σαμαρά-Κωνσταντινίδου- Δέδες: Η περιπέτεια στην Κένυα συνεχίζεται

Η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Νίκος Μουτσινάς, η Ευγενία Σαμαρά, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και ο Κωνσταντίνος Δέδες βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες στην Αφρική και κάνουν τουρ στην Κένυα. Και όπως δείχνουν στα βίντεο που ανεβάζουν καθημερινά ζουν μοναδικές στιγμές γνωρίζοντας την άγρια φύση από κοντά.

Συναντήσεις με ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις μέσα στη νύχτα στο κατάλυμα όπου μένουν, σαφάρι στα λιοντάρια - αλήθεια εσείς είχατε προσέξει πως ο Νίκος Μουτσινάς έχει κάνει ένα αρσενικό λιοντάρι tattoo στο χέρι του; Εμείς το προσέξαμε στη φωτογραφία που έβαλε με τη Ζέτα Μακρυπούλια μέσα από το τζιπ που τους μετέφερε μέσα στη ζούγκλα.

