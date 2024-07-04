Power of love: «Βγήκαν τα μαχαίρια» για τον Τζέισον: «Έλα το μπιφ!» - «Έχω καταλάβει ότι είναι πολύ ανταγωνιστική» - Βίντεο

Τι πιο ωραίο από το να νιώθει κανείς όμορφα πράγματα για έναν άνθρωπο. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν υπάρχουν και άλλα άτομα που επιθυμούν τον άνθρωπο αυτό. Τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ φυσικό να προκύψουν μέσα στο Power of love, ένα παιχνίδι με κύριο αντικείμενό του την αγάπη.

Η Σωτηρία αποτελεί μία από τις πλέον αινιγματικές παίκτριες καθώς δεν δείχνει να κατασταλάζει σε κάποιο από τα αγόρια. Στο τελευταίο κόκκινο δωμάτιο, προς έκπληξη όλων αλλά και του ιδίου, κάλεσε τον Τζέισον!

Αυτό από μόνο του προφανώς δεν είναι κακό. Όταν όμως έφτασε στα αυτιά την πλήρως κατασταλαγμένης και «ερωτευμένης» Γλυκερίας, ήταν λογικό να προκληθεί μια έκρηξη. «Έλα το μπιφ» ήταν το σχόλιο της Ειρήνης που κατάλαβε τη θα ακολουθούσε.

Το μέρος της Γλυκερίας φάνηκε να παίρνει και η Νίκη που σχολίασε ότι δεν της αρέσει συνολικά η στάση της Σωτηρίας απέναντι στην παίκτρια.

Τα κορίτσια πάντως φάνηκε να καταφέρνουν να συμφωνήσουν και να προσπεράσουν το όποιο "αγκάθι" δημιουργήθηκε από αυτό το ραντεβού... για την ώρα τουλάχιστον!



Πηγή: skai.gr

