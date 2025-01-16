Μάνος Νιφλής: Αυτό που είπε για την Ελισάβετ Μουτάφη είναι ό,τι πιο γλυκό μπορεί να πει ένας σύζυγος

Ο Μάνος Νιφλής και η Ελισάβετ Μουτάφη έγιναν πριν κάποιους λίγους μήνες επίσημα γονείς μέσω υιοθεσίας ενός παιδιού από τη Σιέρρα Λεόνε. Το ζευγάρι κλείνει 6 χρόνια παντρεμένο και προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα παίρνοντας μια απόφαση ζωής, να υιοθετήσει τον μικρό Δημήτρη. Να θυμίσουμε ότι ο Μάνος Νιφλής έχει αποκτήσει ήδη δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο.

Διαβάστε ακόμα : Η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί πώς άλλαξε η ζωή της μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας - «Καταλαβαίνεις τι έχει νόημα»

«Ήθελα πολύ την υιοθεσία, την σκεφτόμουν χρόνια. Τις αποφάσεις για τη ζωή μου τις παίρνω πολύ εύκολα. Η Ευγενία Δημητροπούλου που έχει υιοθετήσει την Εύα, είναι ένα πλάσμα που με βοήθησε πάρα πολύ. Από εκεί που σκεφτόμουν πώς θα γίνουν όλες οι διαδικασίες, τώρα έχω αυτό το αγγελούδι στο σπίτι μου. Όποιος θέλει να το κάνει, γίνεται. Περάσαμε από συζητήσεις, περάσαμε από επιτροπή, δεν είναι απλά τα πράγματα. Εγώ πήγα μόνη μου στη Σιέρα Λεόνε. Είχα δει φωτογραφία του και πήγα να τον δω και από κοντά.

Όταν τον είδα, τρελάθηκα και τρελάθηκα με όλα τα παιδιά. Πήγα να τον δω τη δεύτερη φορά και είχα την τύχη η απόφαση να βγει άμεσα, οπότε γύρισα με το παιδί. Όταν τον είδα είπα "αυτός είναι ο γιος μου". Τον έστειλα στον Μάνο και του είπα είναι ο γιος σου. Όταν πήγα στην Αφρική ήρθε στην αγκαλιά μου αμέσως. Το δύσκολο ήταν όταν έφυγα την πρώτη φορά και έπρεπε να τον αφήσω πίσω. Με έλεγε μαμά από την πρώτη στιγμή» είχε πει η Ελισάβετ Μουτάφη στη Φαίη Σκορδά πριν από μερικούς μήνες.

Ήταν σειρά του δημοσιογράφου να μιλήσει στο Buongiorno και τη Νάνσυ Νικολαΐδου για το θέμα.

«Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μου είναι η γέννηση των κοριτσιών και η έλευση του Δημήτρη. Δεν ξέρω αν είμαι καλός μπαμπάς, δεν το κατακτάς ποτέ. Οι γονείς ζούμε με τις τύψεις μας. Ποτέ δεν θα πεις είμαι καλός μπαμπάς, είμαστε όλοι σε μια διαδικασία ότι παλεύουμε για να γίνουμε. Είμαι πολύ ενοχικός. Έχω την εμπειρία των δύο κοριτσιών. Με τα κορίτσια είναι διαφορετικά, έχεις μια κούκλα και είναι οκ.

Με τον γιο που είναι αεικίνητος, χρειάζεται να έχεις αντοχές. Είναι ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου αλλά είναι μπελάς, είναι ταλαιπώρια και αυτό συνδέεται με την ηλικία. Οι φίλοι μας μας λένε μπράβο που το κάναμε. Ο Δημήτρης έκανε καλό σε μας. Είναι θείο δώρο. Η έλευση ενός παιδιού είτε το γεννήσεις είτε το υιοθετήσεις, είναι "βόμβα" μέσα στο σπίτι. Μας έχει δέσει» είπε για τον γιο του.

Από τα πιο όμορφα πράγματα όμως που είπε είναι η παραδοχή του ότι η σύζυγός του σήκωσε ένα τεράστιο βάρος μόνη της κάνοντας τη διαδικασία της υιοθεσίας και ότι θα έπρεπε να είναι εκεί.

«Ήταν μεγάλη η αγωνία μου γιατί η Ελισάβετ το τράβηξε μόνη της αυτό. Επειδή ήμουν εγκλωβισμένος εδώ και δεν μπορούσα να φύγω ήταν τεράστιο πρόβλημα το γεγονός ότι μόνη της πήγε στη Σιέρρα Λεόνε, πέρασε πολλές δυσκολίες. Μόνο από το τηλέφωνο που το συζητούσαμε, τρόμαζα. Ήθελα, έπρεπε να ήμουν εκεί, δεν μπορούσα. Σήκωσε ένα τεράστιο βάρος μόνη της.

Οι κόρες μου είναι τρελαμένες με τον Δημήτρη όπως και αυτός μαζί τους. Κάθε βράδυ δεν κοιμάται και τον πηγαίνω βόλτα με το αυτοκίνητο να δει τις αδερφές του, την Κωνσταντίνα και την Ισιδώρα. Και κοιμάται στη διαδρομή. Στο αεροδρόμιο όταν τον είδα πρώτη φορά "λύγισα", ήρθε στην αγκαλιά μου κατευθείαν, γενικά είναι πολύ συναισθηματικός τύπος, πολύ γλύκας, έχει ανάγκη την αγκαλιά, όπως και εμείς και σου δείχνει τον δρόμο του πώς πρέπει να αγαπάς. Η Ελισάβετ έχει παραδοθεί εξ ολοκλήρου» δήλωσε.

«Με την Ελισάβετ αναθεώρησα πράγματα για τη ζωή. Ο γάμος ήρθε μόνος του. Είναι ψυχαναγκαστική, ζούμε μνημειώδεις καταστάσεις, μαγειρεύω γιατί είναι το αγχολυτικό μου. Έχει φτιάξει φασολάκια με ζάχαρη γιατί της έπεσε όλο το βάζο μέσα στην κατσαρόλα» είπε με χιούμορ.

