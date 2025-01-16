Σπύρος Δημητρίου: «Αν δεν φορούσα κράνος, με βεβαιότητα θα είχα χάσει τη ζωή μου»

Ένα σοβαρό τροχαίο είχε πριν από λίγο καιρό ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, που είχε υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν σύζυγος της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Ο ποινικολόγος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και μίλησε για αυτό.

«Θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα σε όσους οδηγούν μοτοσικλέτα. Ότι πρέπει να προσέχουμε είναι δεδομένο. Το μόνο που μας μένει είναι να φοράμε κράνος. Εγώ αν δεν φορούσα κράνος, με βεβαιότητα θα είχα χάσει τη ζωή μου και το ατύχημα αυτό συνέβη 100 μέτρα από το γραφείο μου, δηλαδή σε έναν πάρα πολύ προσφιλή χώρο.

Το κράνος δεν είναι ένα πολυτελές εξάρτημα που το φοράμε να πάμε ένα ταξίδι. Στα πιο κοντινά μέρη που είναι οικεία και ενδεχομένως να χαλαρώνουμε κι εμείς κάποια φορά μπορούν να συμβούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. Κι εγώ πρόσεχα, συμβαίνουν αστάθμητοι παράγοντες. Στη δική μου περίπτωση ένας πολύ καλός άνθρωπος και μερίμνησε και φρόντισε, από αβλεψία του βγήκε από ένα stop που ένας οδηγός μηχανής δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η μόνη σου ελπίδα είναι μια καλή πτώση. Γι' αυτό όσο περνάει ο λόγος μου, το κράνος δεν είναι πολυτέλεια» είπε αρχικά.

«Θυμάμαι τον κρότο που έκανε το κεφάλι μου όταν έπεσε στο έδαφος. Ακούστηκε ένας τόσο δυνατός κρότος, είναι σοκαριστικό. Γι' αυτό επιμένω, ότι στη θέση του κράνους θα ήταν το κεφάλι μου και το κεφάλι δεν αντέχει σε τόσα τζάουλ. Η ορμή του αυτοκινήτου που έβγαινε με παρέσυρε και με στροβίλησε» ανέφερε.

«Καταλαβαίνεις τη ρευστότητα της ζωής. Εγώ είμαι και υπέρ λίγο αυτών των μαθημάτων, να καταλαβαίνεις και να εκτιμάς τη ζωή και την κάθε στιγμή. Έχει αρχίσει να ακούγεται κοινότυπο».

Κάνοντας χιούμορ είπε: «Δεν μπορώ να μην αναφέρω το μεγαλείο της επιστήμης που λέγεται παυσίπονα!».

