Ο αρχηγός των Foo Fighters, Ντέιβι Γκρολ, πέρασε τα γενέθλιά του μαγειρεύοντας φαγητό για τους πυροσβέστες και τις οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους λόγω των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

Ο πρώην ντράμερ των Nirvana γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 14 Ιανουαρίου. Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο Instagram Stories από την οργάνωση υποστήριξης άστεγων Feed The Streets LA, ο Γκρολ φαίνεται να ανακατεύει μια κατσαρόλα με τσίλι και να μεταφέρει προμήθειες.

Dave Grohl spent his birthday yesterday cooking meals with Feed The Streets LA for displaced families and inmate firefighters 💪 pic.twitter.com/34tizoiBHH — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) January 15, 2025

Σε ξεχωριστή ανάρτηση η οργάνωση Feed The Streets LA αναφέρει: «Η πόλη καίγεται, πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να φροντίσουμε τους γείτονές μας. Χαιρετίζουμε τους εθελοντές, στέλνοντας καλή ενέργεια στους εκτοπισμένους και τιμάμε τους πυροσβέστες».

Ο Ντέιβ Γκρολ ζει στο Ενσίνο, γειτονιά στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο που απειλήθηκε με εκκένωση το Σαββατοκύριακο λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Πασίφικ Πάλισεϊντς, αλλά τελικά κρατήθηκε ασφαλής από τους πυροσβέστες. Την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Άντονι Χόπκινς, Μάντι Μουρ, Γιουτζίν Λεβί, Τζέιμς Γουντς.

Ο τραγουδιστής των Foo Fighters είναι εδώ και χρόνια υποστηρικτής του Feed The Streets LA. Τον Μάρτιο του 2023, προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην οργάνωση για να βοηθήσει στη διατροφή των αστέγων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονων καιρικών φαινομένων.

Στις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες έχουν χάσει τη ζωή τους 25 άνθρωποι, χιλιάδες κτίρια καταστράφηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι εκτοπίστηκαν. Η οικονομική ζημιά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.