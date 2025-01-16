«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Τα μεγάλα διλήμματα ξεκινούν από το trailer - Δείτε βίντεο

«Η Ελλάδα ψηφίζει» το νέο, καινοτόμο και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι-σόου ξεκινάει, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 21.00. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος είναι έτοιμοι για τις πιο έξυπνες και απροσδόκητες ερωτήσεις. Πάρτε μία πρώτη γεύση από το τρέιλερ.

Τι πιστεύετε ότι θέλουν οι Έλληνες; Πανάκριβο αυτοκίνητο, σταθερή δουλειά ή χιλιάδες followers στα social; Τι νομίζετε ότι κρατάει πίσω την Ελλάδα; Η γραφειοκρατία, το μέσον ή μήπως ξένα συμφέροντα; Εσείς τι θα επιλέγατε; Τρεις μήνες χωρίς σεξ ή χωρίς κινητό;

Στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» το παιχνίδι ορίζουν οι τηλεθεατές. Μία δωρεάν εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο τηλεοπτικό κοινό να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να διευκολύνει ή να δυσκολέψει τους παίκτες και να κερδίσει πλούσια δώρα.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος φέρνουν στις οθόνες μας τα πιο μεγάλα διλήμματα. Οι παίκτες στο στούντιο θα πρέπει να αποδείξουν πως ξέρουν καλά τους Έλληνες και να κερδίσουν έως και 30.000 ευρώ.

Η πιο ανατρεπτική ψηφοφορία ξεκινά! Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 21.00, ζωντανά στον ΣΚΑΪ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ.

#ielladapsifizei

Πηγή: skai.gr

