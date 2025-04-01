Μάκης Μάτσας: Συγκινητικές αναμνήσεις από τη μουσική ιστορία

Ένας αιώνας ελληνικής δισκογραφίας! Με ακούσματα που απηχούν στο κύτταρο του Έλληνα, με φωνές που αναγνωρίζουν όλοι, με τραγούδια που μας συντρόφεψαν στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας, στις πιο χαρούμενες και στις πιο πικρές. Που μας συγκίνησαν. Και που συνεχίζουν να μας συγκινούν...

Αυτό ήταν χθες το PRIME TIME στον ΣΚΑΪ (δείτε όλο το επεισόδιο εδώ): ο Μάκης Μάτσας ξεφύλλισε το βιβλίο της ζωής του και ο Άρης Πορτοσάλτε ήταν εκεί για να καταγράψει έναν αιώνα ιστορίας της ελληνικής μουσικής. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1920 και τα πρώτα δειλά βήματα της ελληνικής δισκογραφίας και φτάνοντας στο σήμερα.

Εμβληματικές προσωπικότητες, τεράστιοι συνθέτες με παγκόσμια αποδοχή, υπέροχες φωνές. Και πίσω από τον μύθο οι άνθρωποι, με τα καλά και τα στραβά τους. Για πρώτη φορά, ακούσαμε άγνωστες ιστορίες για καλλιτέχνες που έζησαν με πάθος και υπηρέτησαν πιστά το πάθος τους, τη μουσική: Μάρκος Βαμβακάρης, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Θάνος Μικρούτσικος, Στράτος Διονυσίου, Στέλιος Καζαντζίδης, Δημήτρης Μητροπάνος, Τόλης Βοσκόπουλος. Αλλά και για καλλιτέχνες που το κοινό θεωρεί αξεπέραστους σήμερα: Γιώργος Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου, Γιάννης Πάριος.

Χθες στο PRIME TIME του ΣΚΑΪ, η δημοσιογραφική έρευνα έφερε στο φως αλήθειες, αλλά και πολλή συγκίνηση. Ο Μάκης Μάτσας μίλησε για τον "δύσκολο" Στέλιο Καζαντζίδη για τον οποίο θεωρεί πως "ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που υπήρξε στην Ελλάδα", για το πώς "βάπτισε" τον Γιάννη Βαρθακούρη Γιάννη Πάριο, για το ντροπαλό και συνεσταλμένο κορίτσι που άκουγε στο όνομα Χάρις Αλεξίου και για πολλούς άλλους.

Τα τρυφερά, συγκινημένα και συγκινητικά σχόλια των τηλεθεατών στα social media είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πως τα τραγούδια ήταν και είναι συνεκτικός κρίκος για όλους μας. Ρεμπέτικα, έντεχνα, λαϊκά, διασώθηκαν στα βινύλια για να μας συνοδεύσουν στον επόμενο αιώνα.

Πηγή: skai.gr

