Τα κανάλια Novacinema, ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός προσφέρουν στους σινεφίλ κάθε Πέμπτη του Απριλίου από τις 21:00 στο Novacinema2 ένα αφιέρωμα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς και καινοτόμους σκηνοθέτες όλων των εποχών, τον αξεπέραστο Francis Ford Coppola. Oι συνδρομητές θα απολαμβάνουν κάθε Πέμπτη από τις 21:00 back to back τις ταινίες «Apocalypse Now», «Bram Stoker's Dracula», «One From the Heart», «Tucker: The Man and his Dream», «The Outsiders» καθώς και το ντοκιμαντέρ «Hearts of Darkness». Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την Κυριακή 27/4 (22:00) στο Novacinema1 και την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας «Megalopolis».

Πιο αναλυτικά οι σινεφίλ θα απολαύσουν: Το αριστουργηματικό πολεμικό δράμα, βραβευμένο με 2 Oscars «Apocalypse Now (Αποκάλυψη Τώρα!)» -1979, διάρκειας 82’, με τους Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hopper. Βιετνάμ. Ο λοχαγός Γουίλαρντ αναλαμβάνει να βρει και να δολοφονήσει τον συνταγματάρχη Κερτζ, που έχει εγκατασταθεί στα σύνορα με την Καμπότζη και λατρεύεται από τους ντόπιους σαν θεός.

Την αστυνομική ταινία «Επαναστάτες χωρίς Αύριο (The Outsiders)» - 1983, διάρκειας 90’, με τους Tom Cruise, Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe. Οκλαχόμα, δεκαετία του '60. Δυο νεανικές, άγριες συμμορίες με διαφορετική ιδεολογία, συγκρούονται άγρια σε ένα μάταιο παιχνίδι κυριαρχίας που έχει τραγικά αποτελέσματα.

Τη βιογραφική ταινία, υποψήφια για 3 Oscars, «Τάκερ: Ο Άνθρωπος και το Όνειρό Του (Tucker: The Man and His Dream)» - 1988, διάρκειας 110’ με τους Jeff Bridges, Christian Slater, Elias Koteas, Joan Allen. Λίγο μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου, ο Πρέστον Τάκερ θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο και να κατασκευάσει το 'αυτοκίνητο του μέλλοντος'.

Το βραβευμένο με 3 Oscars θρίλερ μυστηρίου «Δράκουλας (Bram Stoker's Dracula)»-1992, διάρκειας 117’ με τους Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins. Ο Κόμης Δράκουλας σπέρνει τον τρόμο στη Βρετανία, όπου αναζητά τα ίχνη της όμορφης μνηστής ενός νεαρού δικηγόρου.

«Μια Μέρα, ένας Έρωτας (One from the Heart)»-1981, διάρκειας 107’ με τους Nastassja Kinski, Frederic Forrest, Harry Dean Stanton. Στην πέμπτη επέτειο της γνωριμίας τους, ο Χανκ και η Φράνι τσακώνονται άσχημα και... χωρίζουν! Θα καταφέρουν, άραγε, να φτιάξουν ξανά τη ζωή τους και να αφήσουν στο παρελθόν όσα έζησαν μαζί;

To ντοκιμαντέρ «Hearts of Darkness» - 1991, διάρκειας 96’. Ο Κόπολα γύρισε το ‘Αποκάλυψη Τώρα!’ το 1976. Ύστερα από 238 ημέρες στη ζούγκλα, τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν και εκατομμύρια είχαν ξοδευτεί. Οι ηθοποιοί είχαν τρελαθεί λίγο κι όλα καταγράφηκαν από τη σύζυγό του, την Έλεανορ.

Tην περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «Megalopolis»-2024, διάρκειας 138’ με τους Adam Driver, Jon Voight, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne. Σε μια φουτουριστική Νέα Υόρκη, ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Σίζαρ Καταλίνα σχεδιάζει μια ουτοπική, ανθρωποκεντρική μητρόπολη, όμως μοιραία συγκρούεται με τις αρχές που υπερασπίζονται το κατεστημένο.

Απόλαυσε το αφιέρωμα στα Novacinema αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.



