«Star Wars»: Το τόξο του Τσουμπάκα πωλήθηκε έναντι 768.000 δολαρίων σε δημοπρασία

Το τόξο του Τσουμπάκα, που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική τριλογία του «Star Wars» πωλήθηκε έναντι 768.600 δολαρίων σε δημοπρασία ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτιμώμενη τιμή που ήταν 500.000 δολάρια.

Το όπλο του Γούκι πολεμιστή, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back» και σε άλλες και περιγράφηκε από τον οίκο δημοπρασιών Propstore ως «ένα από τα πιο σπάνια σκηνικά αντικείμενα ηρώων του "Star Wars" που υπάρχουν».

Το αντικείμενο είναι μια πραγματική βαλλίστρα Horton που τροποποιήθηκε για τον χαρακτήρα, με το παρατσούκλι «Τσούι» που υποδύθηκε ο Πίτερ Μέιχιου, για να αποκτήσει μια φουτουριστική φθαρμένη από τη μάχη εμφάνιση, ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει ως όπλο λέιζερ.

Ένα μετάλλιο που δόθηκε στον Λουκ Σκαϊγουόκερ αφού κατέστρεψε το Άστρο του Θανάτου (Death Star) στην ταινία «Star Wars: Episode IV – A New Hope» (1977) πωλήθηκε στην τιμή των 378.000 δολαρίων.

Το Μετάλλιο του Γιάβιν, που φορούσε ο μελλοντικός δάσκαλος των Τζεντάι Λουκ (Μαρκ Χάμιλ) κατά τη διάρκεια της πρώτης ταινίας της κινηματογραφικής σειράς αφού του το χάρισε η αδερφή του πριγκίπισσα Λέια Οργκάνα (Κάρι Φίσερ) πωλήθηκε με τιμή εκτίμησης 300.000 - 600.000 δολαρίων.

Πιστεύεται επίσης ότι φορέθηκε από τον Χάρισον Φορντ – που υποδύθηκε τον Χαν Σόλο – κατά τη διάρκεια των προβών, με τον οίκο δημοπρασιών Propstore να ισχυρίζεται ότι είναι το «πρώτο και μοναδικό μετάλλιο που διατέθηκε σε δημόσια πώληση» που προέρχεται από τη συλλογή του Τζέραρντ Μπουρκ, ο οποίος εργάστηκε στις ταινίες «Star Wars».

Ο Μπράντον Άλιντζερ, διευθύνων σύμβουλος του Propstore εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την απίστευτη επιτυχία της δημοπρασίας «Entertainment Memorabilia». «Η δημοπρασία ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και έδειξε τη διαρκή δημοφιλία του Star Wars», τόνισε.

