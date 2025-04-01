Δήμητρα Στογιάννη: Ο έξυπνος τρόπος που έχει βρει με τον σύζυγό της για να συντονίζουν την οικογενειακή τους ζωή

Έναν έξυπνο τρόπο να συντονίζουν το οικογενειακό πρόγραμμα φαίνεται πως έχουν βρει η Δήμητρα Στογιάννη και ο σύζυγός της, Θωμάς Κωνσταντίνου.

Διαβάστε ακόμα : Φίλιππος Μιχόπουλος: Δεν θέλει να βλέπει ούτε φωτογραφία του με την πρώην σύζυγό του Αθηνά Οικονομάκου

Η ηθοποιός μίλησε στο Happy Day και εξήγησε ότι όταν είσαι φορτωμένος επαγγελματικά αλλά έχεις οικογένεια και παιδιά χρειάζεται επικοινωνία και προγραμματισμός με τον σύντροφό σου.

«Εγώ με τον σύζυγό μου ας πούμε έχουμε ένα κοινό ημερολόγιο στα κινητά μας που όταν έχουμε ένα ραντεβού αμέσως το δηλώνουμε και ξέρει ο καθένας τι κενό υπάρχει. Ξέρει ας πούμε ότι εγώ δεν θα είμαι διαθέσιμη να πάω τα παιδιά σε μια δραστηριότητα» ανέφερε η ηθοποιός.

Ο μουσικός και η ηθοποιός παντρεύτηκαν το 2013 σε έναν παραδοσιακό γάμο με ηπειρώτικο ήχο λόγω της καταγωγής του γαμπρού ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.