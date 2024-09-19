Tempting Fortune: Παρεξηγήσεις και αντιπαραθέσεις - Δείτε το trailer

Οι ταξιδιώτες του Tempting Fortune βρίσκονται ήδη στην τρίτη μέρα της δύσκολης διαδρομής τους. Τα χιλιόμετρα, η πείνα και η ένταση αυξάνονται, οι αντοχές μειώνονται και οι παίκτες δυσκολεύονται. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να αντιστέκονται στους ελκυστικούς πειρασμούς που παρουσιάζονται στον δρόμο τους.

Η Ρούλα όμως, υπέκυψε στον κρυφό πειρασμό και μετέφερε 2.000 ευρώ στα παιδιά της, τονίζοντας ότι υπερίσχυσε το ένστικτο της μάνας. Ο Γιώργος, από την άλλη, που δέχθηκε την ίδια προσφορά, μετάνιωσε που δεν έκανε το ίδιο.

Η εντυπωσιακή είσοδος του νέου παίκτη προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με τους περισσότερους να καλωσορίζουν τον Dee Apolonio.

Έχουν ήδη δημιουργηθεί οι πρώτες παρέες και δεν λείπουν οι προσωπικές εξομολογήσεις αλλά και οι παρεξηγήσεις, με το φαγητό να είναι ο κύριος

λόγος διαφωνίας ανάμεσά τους.

Το μεγαλύτερο μέρος της αποψινής διαδρομής γίνεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες με τους παίκτες να περπατούν μέσα σε έντονη καταιγίδα, ενώ η βροχή προκαλεί πρόβλημα και στην παρασκευή του φαγητού. Οι κανόνες που προσπαθούν να βάλουν δεν έχουν αποτέλεσμα… Οι πειρασμοί είναι αρκετά ελκυστικοί με τους διαγωνιζόμενους να αμφιταλαντεύονται, αν πρέπει να υποκύψουν.

Το βράδυ τούς βρίσκει σε μεγάλη ένταση με τον Γιώργο και τον Αναστάσιο να λογομαχούν για λόγια που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Από

την άλλη, μία ακόμη διαμάχη έρχεται στο προσκήνιο ανάμεσα στα κορίτσια της ομάδας. Πού θα οδηγήσουν αυτές οι αντιπαραθέσεις;

Ο Γιάννης τούς επιφυλάσσει το καλύτερο για το τέλος: δύσκολα μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που τους προσφέρει! Τελικά, κάποιος θα ενδώσει στον πειρασμό των αρκετών χιλιάδων ευρώ, με τους υπόλοιπους να αντιδρούν…

Ποιος είναι ο νέος παίκτης που προστέθηκε στην ομάδα του Tempting Fortune:

Dee Apolonios

Influencer / 34 ετών

Ο Διονύσης είναι γνωστός ως Dee Apolonios με πολλούς ακόλουθους στα social media και το YouTube. Μέχρι τώρα έχει αλλάξει αρκετές δουλειές, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς - από φορτηγό μέχρι κάβα. Είναι λάτρης του καφέ και του καλού φαγητού.

Στο Tempting Fortune θα προσπαθήσει να αντισταθεί στους πειρασμούς αλλά όχι σε ένα πιάτο μακαρόνια με κιμά. Συμμετέχει στο παιχνίδι για το έπαθλο, το

οποίο θέλει να αξιοποιήσει σε μία οικογενειακή επιχείρηση που βρίσκεται στα σκαριά.

