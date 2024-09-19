Ελίνα Παπίλα για hate comments: «Δεν λαμβάνω υπ’ όψιν μου κανέναν όταν δεν τον εκτιμώ ή δεν τον ξέρω»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελίνα Παπίλα δέχεται hate comments στα Social Media της. Και την εποχή που εργαζόταν στην τηλεόραση και τώρα που δεν εργάζεται ως παρουσιάστρια αλλά κάνει μόνο ραδιόφωνο, ουκ ολίγες φορές έρχεται αντιμέτωπη με επιθέσεις κάθε είδους.

Και αποφάσισε να κάνει ένα βίντεο απευθυνόμενη σε όλο τον κόσμο με τη συμβουλή που έχει δώσει στην έφηβη κόρη της για να αντιμετωπίζει επιθέσεις μίσους απ' όπου κι αν προέρχονται:

«Διάβασα κάποια σχόλια που έγραψαν σε μία ανάρτησή μου, στο facebook αν θυμάμαι καλά. Κάποια σχόλια τα οποία, ήταν άσχημα τα σχόλια αυτά. Ε, δεν σε έχουμε καμία ανάγκη… γιατί να σε βλέπουμε… η τηλεόραση δεν σε έχει ανάγκη, δεν εργάζομαι στην τηλεόραση να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο, είσαι άχρωμη, είσαι άγευστη, είσαι άοσμη, είσαι άσχημη, βάζεις πάρα πολλά φίλτρα και διάφορα τέτοια» είπε αρχικά η Ελίνα Παπίλα και συνέχισε:

«Και θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε αυτό που λέγεται hate comment. Εγώ θα σας πω από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου στα social media ειδικά και γενικά όσο εκτίθεμαι δεν έχει υπάρξει ούτε ένα σχόλιο ποτέ, αλήθεια σας λέω, που να με έχει στενοχωρήσει. Ποτέ. Ξέρετε τι λέω στο παιδί μου; Επειδή είναι στην εφηβεία και ακούει διάφορα σχόλια, μπορεί κάποιος να την έχει κοροϊδέψει, κάποιος να την έχει προσβάλει.

Τα αρνητικά σχόλια είναι σαν να βλέπεις μια λακκούβα στον δρόμο με σκ@@@, ακαθαρσίες ας πούμε. Θα πέσεις μέσα; Όχι. Τι υπάρχει περίπτωση να κάνεις; ή να περάσεις από πάνω, να κάνεις λίγο πιο δεξιά και θα προχωρήσεις. Θα κοιτάξεις πίσω; Όχι. Θα τη θυμάσαι την επόμενη μέρα; Όχι. Έτσι ακριβώς είναι και τα σχόλια τα αρνητικά. Τα hate comments οπουδήποτε, είτε στη ζωή σου, είτε στα social media αυτό είναι.

Δεν λαμβάνω υπ’ όψιν μου κανέναν όταν δεν τον εκτιμώ ή δεν τον ξέρω. Και στη ζωή μου, πέρα από τα σχόλια αγνώστων και στη ζωή μου δε λαμβάνω υπ’ όψιν μου κανέναν που δεν εκτιμώ. Μη δίνετε απολύτως καμία σημασία».

