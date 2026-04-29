Λόρα Ντερν: Εισβάλλει στον 4ο κύκλο του «The White Lotus»

Η βραβευμένη με Όσκαρ Λόρα Ντερν προστίθεται στο καστ της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO «The White Lotus» ύστερα από την αιφνιδιαστική αποχώρηση της Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων.

Η ηθοποιός είναι στενή φίλη και επί σειρά ετών συνεργάτιδα του δημιουργού της σειράς, Μάικ Γουάιτ. Σύμφωνα με το Deadline, δεν θα αναλάβει τον ρόλο της Μπόναμ Κάρτερ αλλά θα υποδυθεί έναν ολοκαίνουργιο κεντρικό χαρακτήρα, γραμμένο ειδικά για εκείνη. Αυτή θα είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία τους μετά την ταινία του 2007 «Year of the Dog» καθώς και τη σειρά του HBO «Enlightened» (2011-13), την οποία συνδημιούργησαν και πρωταγωνίστησε η Ντερν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διάσημη ηθοποιός δεν είναι άγνωστη στο σύμπαν του «The White Lotus», καθώς είχε κάνει μια σύντομη φωνητική εμφάνιση στη 2η σεζόν της σειράς μυστηρίου ως Abby, η εν διαστάσει σύζυγος του Dominic Di Grasso (Μάικλ Ιμπεριόλι).

Η 4η σεζόν ακολουθεί μια νέα ομάδα επισκεπτών και εργαζομένων του «White Lotus» στη διάρκεια μιας εβδομάδας στη Γαλλία, με φόντο το Φεστιβάλ των Καννών.

Μαζί με την Ντερν θα συμπρωταγωνιστήσουν οι Βενσάν Κασέλ, Στιβ Κούγκαν, Κάλεμπ Τζόντε Έντουαρντς, Ντίλαν Ένις, Κοραντέν Φιλά, Άρι Γκρέινορ, Μαρίσα Λονγκ, Αλεξάντερ Λούντβιχ, Κρις Μεσίνα, Κούμαϊλ Ναντζιάνι και Νάντια Τερεσκίεβιτς.

Το καστ συμπληρώνουν οι Κλόι Μπένετ, Σάντρα Μπέρνχαρντ, Χέδερ Γκράχαμ, Μαξ Γκρίνφιλντ, Φρίντα Γκούσταβσον, Τζάραντ Πολ, Ρόζι Πέρεζ, Μπεν Σνέτζερ και Λόρα Σμετ. Εκτός από το σενάριο και τη σκηνοθεσία ο Μάικ Γουάιτ συμμετέχει και στη ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τους Ντέιβιντ Μπέρναντ και Μαρκ Καμίν.

Το σκηνικό της παραγωγής έχει στηθεί στη Γαλλική Ριβιέρα, με τα γυρίσματα να εξελίσσονται στις Κάννες, το Σεν Τροπέ και το Μονακό. Αν και ορισμένα από αυτά θα γίνουν στο Παρίσι, η ιστορία θα παραμείνει επικεντρωμένη στην Κυανή Ακτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.