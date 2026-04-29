Αντώνης Ρέμος: «Πατάει φρένο» στη σκηνή – «Νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ» (video)

Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε την απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, μέσα από μια προσωπική και ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης έστειλε και ένα μήνυμα στους θαυμαστές του μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών του.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, με μακρά και επιτυχημένη πορεία στο ελληνικό τραγούδι, γνωστοποίησε πως τον προσεχή χειμώνα σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη σκηνή, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στην ξεκούραση και την προσωπική του ισορροπία, ύστερα από μια ιδιαίτερα απαιτητική και γεμάτη σεζόν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, απευθύνθηκε στο κοινό του λέγοντας: «Φιλαράκια μου καλησπέρα… Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη και την αγάπη που έλαβε καθ’ όλη τη διάρκεια των εμφανίσεών του στο NOX. Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος χώρος αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο εγχείρημα, που δημιουργήθηκε μέσα από συνεργασία, εμπιστοσύνη και κοινή προσπάθεια με τους συνεργάτες του.

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε, επίσης, στην έντονη επαγγελματική δραστηριότητα των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι συνεχείς εμφανίσεις, οι απαιτητικές πρόβες και οι υποχρεώσεις τον οδήγησαν στο να νιώσει την ανάγκη για μια ουσιαστική παύση. Όπως εξήγησε, η απόφασή του αυτή δεν σηματοδοτεί αποχώρηση, αλλά μια συνειδητή επιλογή να κάνει ένα βήμα πίσω, ώστε να ανακτήσει δυνάμεις και να επιστρέψει πιο ανανεωμένος.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως αυτή η περίοδος αποχής θα αποτελέσει και μια ευκαιρία για προσωπικό χρόνο, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της νυχτερινής διασκέδασης, αλλά και μια φάση ανασύνταξης σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα στήριξης και αγάπης στα social media, εκφράζοντας την κατανόησή τους για την ανάγκη του να ξεκουραστεί, αλλά και την ανυπομονησία τους για την επιστροφή του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.