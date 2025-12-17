Μίλα Γιόβοβιτς: Γιόρτασε τα 50α της γενέθλια στο πλευρό του αγαπημένου της, Πολ Άντερσον

Η Μίλα Γιόβοβιτς, πρωταγωνίστρια του "Resident Evil" και "The Fifth Element" έκλεισε τα 50 την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα για όσα νιώθει «ευγνώμων».

«Ουάου, τι απίστευτο ταξίδι ήταν αυτό», έγραψε η Γιόβοβιτς. «Νιώθω σαν να έχω ζήσει τόσες διαφορετικές ζωές τα τελευταία 50 χρόνια! Τόσες εποχές που ήρθαν και έφυγαν, τόσες εκδοχές του εαυτού μου και συνεχίζω να εξελίσσομαι! Είμαι ΤΟΣΟ ΕΥΓΝΩΜΩΝ για τα καλά, τα δύσκολα και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσα. Τις εκρήξεις και τις στιγμές ηρεμίας, το εξαιρετικό και το καθημερινό».

«Καθετί έχει τη δική του μαγεία», συνέχισε. «Δόξα τω Θεώ που έχω την οικογένειά μου, τη φυλή μου — αυτήν στην οποία γεννήθηκα και εκείνη που δημιούργησα και επέλεξα στην πορεία. Ξέρετε ποιοι είστε».

Η σταρ πολλών πετυχημένων ταινιών δράσης και ο σύζυγός της, σκηνοθέτης Πολ Γ.Σ. Άντερσον, έχουν τρία παιδιά: την Έβερ (18), τον Ντάσιελ (10) και την Οσιαν (5).

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα», έγραψε. «Ο πιο υπέροχος σύζυγος, τα πιο απίστευτα παιδιά που μου μαθαίνουν κάθε μέρα πώς να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Μια καριέρα που με οδηγεί συνεχώς να εξερευνώ νέους δρόμους και μορφές έκφρασης… και ένα κοινό που με στηρίζει σε κάθε τρελή επιλογή που έχω κάνει!»

Και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Θεό, το σύμπαν, τους γονείς μου, την οικογένεια, τους φίλους μου. Ευχαριστώ που με αγαπάτε, που έχετε υπομονή μαζί μου, που ξέρετε ότι είμαι όλα ή τίποτα και παρ’ όλα αυτά είστε πάντα εκεί. Είμαι πραγματικά ευλογημένη και ΤΟ ΞΕΡΩ!»

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, με καταγωγή από την Ουκρανία, δήλωσε ότι ανυπομονεί να δει «τι ανοίγει η πόρτα αυτής της δεκαετίας».

«Έχω αλλάξει τόσο πολύ με τα χρόνια και το μόνο που ξέρω είναι ότι πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο να μάθεις, κάτι ενδιαφέρον να εξερευνήσεις. Η δύναμη να προσαρμόζεσαι και να αλλάζεις είναι αυτό που κρατά τη δημιουργική φωτιά αναμμένη», έγραψε.

Τον Αύγουστο, η Γιόβοβιτς γιόρτασε 16 χρόνια γάμου με τον 60χρονο Άντερσον στο Instagram, γράφοντας ότι αισθάνεται «τόσο τυχερή» που τον έχει στη ζωή της.

«Είσαι ο σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου. Η στήριξή σου, η ατελείωτη αγάπη σου, οι συζητήσεις, τα γέλια, ο σχεδιασμός, η συνεχής φροντίδα προς εμένα και τα υπέροχα παιδιά μας — η ευτυχία που μου δίνει αυτό είναι απερίγραπτη», έγραψε στο αφιέρωμά της.

Και κατέληξε: «Διασκεδάζουμε τόσο πολύ μαζί στη ζωή, στη δουλειά και στα μεγάλα ταξίδια με το αυτοκίνητο! Σ’ αγαπώ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ! Είσαι τα πάντα για μένα, αγάπη μου. Ευχαριστώ για την όμορφη, γεμάτη νόημα ζωή που με βοήθησες να χτίσουμε μαζί».

Πηγή: skai.gr

