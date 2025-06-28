Η επεισοδιακή χθεσινή ψηφοφορία οδήγησε στην ανάδειξη τεσσάρων επιπλέον υποψηφίων προς αποχώρηση. Απόψε, Σάββατο 28 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ οι εντάσεις συνεχίζονται ενώ έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Ποιοι περίμεναν το αποτέλεσμα;

Η κόντρα ανάμεσα στη Nancy Tawby και τη Χριστίνα Παπαδέλλη που ξεκίνησε εχθές δεν λέει να ηρεμήσει. Ο Γιώργος Αντωνιάδης, σταθερά στο πλευρό της αγαπημένης του, δεν μπορεί να δεχτεί όσα της χρεώνουν. Σύντομα τα βέλη της Nancy στρέφονται ξανά προς τη Μαρικέλλυ… Μπροστά στις νέες εντάσεις η Μαρικέλλυ ξεσπά σε κλάματα και κοντά της βρίσκεται, για ακόμα μία φορά, ο Χρήστος Ντεντόπουλος.

Ο Νίκος Ζαφειράκης προσπαθεί να κάνει μία συζήτηση με την Αργυρώ Κατσιγαράκη θέλοντας να λύσει την παρεξήγησή τους. Η συζήτησή τους όμως δεν οδηγεί πουθενά και ένας νέος τσακωμός ξεσπά. Τι τον συμβουλεύει ο Χρήστος Ντ.;

Μία νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Χρήστο Γκ. και τη Ζωή Ασουμανάκη ανεβάζει ξανά τους τόνους στο σπίτι του BIG BROTHER.

Στο BB Room οι υποψήφιοι μοιράζονται τις σκέψεις τους μετά την ψηφοφορία. Νέες συμμαχίες δείχνουν να αναδύονται και πολλές εξελίξεις θα κριθούν από την αποχώρηση της Κυριακής. Αυτό άλλωστε περιμένουν όλοι…

Όσο περνούν οι μέρες οι σχέσεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER εξελίσσονται.

