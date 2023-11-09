Το 1983, κατά την διάρκεια μια ειδική τηλεοπτικής εκπομπής, ο Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) παρουσίασε μία χορευτική φιγούρα που έμελε να μείνει στην ιστορία.

Ερμηνεύοντας την επιτυχία του Billie Jean στο πλατό του "Motown 25: Yesterday, Today, Forever», ο Τζάκσον περπάτησε ανάποδα, τρελαίνοντας το κοινό.

Το "Moonwalk" έγινε μια από τις χαρακτηριστικές του κινήσεις και μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της ποπ κουλτούρας.

Michael Jackson first performed his iconic "Moonwalk" dance move during a TV special called "Motown 25: Yesterday, Today, Forever in 1983. It became one of his signature moves and a defining moment in pop culture history. pic.twitter.com/KcD9mMLWhd — Historic Vids (@historyinmemes) November 8, 2023

Ο Μάικλ Τζάκσον – ο «Βασιλιάς της Ποπ» - έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου 2009, σε ηλικία μόλις 50 ετών.

Μέχρι και σήμερα θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής και του θεάματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.