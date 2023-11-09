Λογαριασμός
Ιστορικό βίντεο: Η πρώτη φορά που ο Michael Jackson έκανε στην σκηνή το "Moonwalk"

Το 1983, σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Τζάκσον περπάτησε «ανάποδα» - μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της ποπ κουλτούρας

Michael Jackson

Το 1983, κατά την διάρκεια μια ειδική τηλεοπτικής εκπομπής, ο Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) παρουσίασε μία χορευτική φιγούρα που έμελε να μείνει στην ιστορία. 

Ερμηνεύοντας την επιτυχία του Billie Jean στο πλατό του "Motown 25: Yesterday, Today, Forever», ο Τζάκσον περπάτησε ανάποδα, τρελαίνοντας το κοινό. 

Το "Moonwalk" έγινε μια από τις χαρακτηριστικές του κινήσεις και μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της ποπ κουλτούρας.

Ο Μάικλ Τζάκσον – ο «Βασιλιάς της Ποπ» - έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου 2009, σε ηλικία μόλις 50 ετών.

Μέχρι και σήμερα θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής και του θεάματος.

