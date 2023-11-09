Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» τέσσερις γυναίκες που είναι έτοιμες να τα δώσουν όλα για να εντυπωσιάσουν με τα πιάτα τους τον Έκτορα Μποτρίνι.

Δείτε το trailer:

Στην κουζίνα μπαίνουν για τρίτη φορά, οι προηγούμενες νικήτριες, η Εύα με τη μητέρα της Σωστιάννα και απέναντί τους δύο δυναμικά κορίτσια, η Ελένη και η Αλεξία. Oι κατσαρόλες μπαίνουν στη φωτιά και Μάρκος δίνει το σύνθημα για τη μαγειρική αναμέτρηση.

Η Εύα και η Σωστιάννα, παρά τα εμπόδια, κατάφεραν να κερδίσουν στο προηγούμενο επεισόδιο κι έτσι σήμερα βρίσκονται ξανά στον διαγωνισμό. Η Εύα καλείται να μαγειρέψει «μοσχαράκι λεμονάτο με καροτάκια και άγριο ρύζι», ένα πιάτο μεγάλων απαιτήσεων, καθώς είναι η σπεσιαλιτέ της γιαγιάς! Η Εύα κάνει υπερπροσπάθεια για να το μαγειρέψει σωστά. Θα αποσπάσει άραγε, θετικά σχόλια από τον Έκτορα;

Αντίπαλοί τους, δυο συμφοιτήτριες, η Ελένη και η Αλεξία. Φοιτούν και οι δυο στο τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών και η σχέση τους με τη μαγειρική ακουμπάει τη… βάση! Παρόλα αυτά, μπαίνουν στην κουζίνα με έναν σκοπό: να μαγειρέψουν «κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος, μανιτάρια και ρύζι».

Θα καταφέρουν άραγε να βγάλουν ένα σωστό πιάτο ή ο Έκτορας θα τις αφήσει στην ίδια τάξη;

