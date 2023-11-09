I’ m a Celebrity get me out of here: Το στοιχειωμένο σπίτι- Ο Xυτά της ζούγκλας

Στη μέση της ζούγκλας δεσπόζει ένα πανέμορφο σπίτι στο I’ m a Celebrity get me out of here στον ΣΚΑΪ.

Βρίσκεται ψηλά, πολύ ψηλά, προσφέροντας υπέροχη θέα στους επισκέπτες του. Μόνο που είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και πολλά χρόνια. Κανείς δεν θέλει να το κατοικήσει.

Σύμφωνα με το θρύλο είναι στοιχειωμένο και μια φοβερή ιστορία συνέβη εκεί, πριν πολλά χρόνια.

Άραγε έχουν βάση οι φήμες αυτές ή όχι; Θα το ανακαλύψουν στη δοκιμασία για φιλανθρωπικό σκοπό, η Αγγελική και η Μαρία, με τα… ουρλιαχτά τους να αντηχούν σε όλη τη ζούγκλα!

Ένα τεράστιο λάθος είχε ως αποτέλεσμα κάποια… πολύτιμα αντικείμενα του Γιώργου Λιανού και της Καλομοίρας να καταλήξουν στα σκουπίδια.

Οι παίκτες επισκέπτονται τον ΧΥΤΑ της ζούγκλας και πρέπει να τα βρουν αν θέλουν να κερδίσουν ένα έπαθλο που θα κάνει καλύτερη τη διαβίωσή τους. Θα μπορέσουν να τα φέρουν στην... επιφάνεια ο Γιώργος και η Αγγελική από την Κίτρινη Ομάδα και ο Νίκος Βαμβακούλας και η Ιωάννα από την Πράσινη;

Άλλη μια αποχώρηση από το «I'M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE».

Είναι 11 και θα μείνουν 10. Η ψηφοφορία που θα προηγηθεί κρύβει μια τεράστια έκπληξη και αποκαλύπτει ένα μυστικό σχέδιο που κανείς δεν γνώριζε έως εκείνη τη στιγμή.

Ποιοι τρεις δε θα προστατευτούν και θα αγωνιστούν για την παραμονή τους στην πιο ανατριχιαστική δοκιμασία που έχουμε δει έως σήμερα; Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει;

«I’ Μ Α CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!»

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.20

#ImACelebrityGR

#SkaitvGR

Χ

INSTAGRAM

FACEBOOK



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.