Ένα νέο απόσπασμα από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ στο Ηρώδειο, κατά την επίσκεψή τους στην Αθήνα, ανέβασαν οι Coldplay στα social media.

Στο βίντεο φαίνεται το πλήθος στις κερκίδες να κουνά τα χέρια του, ενώ οι Coldplay παίζουν στο Ηρώδειο το νέο τους κομμάτι, «Feels Like I'm Falling in Love», που θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 21 Ιουνίου.

Τα led βραχιόλια που φορούσαν, αναβόσβηναν στον ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα.

«Must watch αν έρχεστε σε ένα από τα σόου μας αυτό το καλοκαίρι» έγραψε το συγκρότημα στην ανάρτησή του.

