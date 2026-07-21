Εντείνονται οι φόβοι για γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν 10ο κύμα επιθέσεων στο Ιράν τη νύχτα, και την Τεχεράνη να επιτίθεται σε κράτη του Κόλπου, και σε δύο τάνκερ στο Ορμούζ.

«Επλήγησαν ναυτικές δυνατότητες και κέντρα στρατιωτικής διοίκησης στο Ιράν»

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν για 10η συνεχή νύχτα, τονίζοντας ότι επιτέθηκαν ιδίως σε «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης» και «ναυτικές δυνατότητες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δυνάμεις των ΗΠΑ «έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X η CENTCOM, Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ιρανική προειδοποίηση για ακόμη «πιο αποφασιστικές και ισχυρές» επιθέσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Το IRGC ανέφερε ότι έπληξε δυο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δυο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως με μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές».

Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible… pic.twitter.com/jaXOwKyuWW — TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν και δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη «νότια διαδρομή» στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που δεν συμμορφώθηκαν» προς τις ιρανικές εντολές και «προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό του στενού του Ορμούζ σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο.

Επίσης ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί πως επιτέθηκε σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυραύλους, σε ανταπόδοση για νέα πλήγματα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στόχευσαν αμερικανικά «πυραυλικά συστήματα HIMARS» στη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο.

Ορμούζ: Πλοίο χτυπήθηκε από «βλήμα» ανοικτά του Ομάν (UKMTO)

Πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ομάν, στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO, έλαβε «πληροφορίες» από διάφορες πηγές για την επίθεση, που καταγράφτηκε οκτώ ναυτικά μίλια (κάπου 15 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν. Έως στιγμής δεν δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις για το επεισόδιο.

Προειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους Αμερικανούς

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε τη Δευτέρα τους Αμερικανούς υπηκόους ειδικά στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να αυξήσουν την «επαγρύπνησή» τους και να επιδεικνύουν «σύνεση», με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

Παρότρυνε τους «Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Μέση Ανατολή» να επιδεικνύουν «σύνεση» και «αυξημένη επαγρύπνηση» προσθέτοντας ότι καλά θα κάνουν να είναι προετοιμασμένοι για την πιθανότητα «ακυρώσεων πτήσεων, περιοδικών κλεισιμάτων εναέριων χώρων, και δυνητικές διαταραχές των ταξιδιών», καθώς και «να επανεξετάσουν κάθε σχέδιο να ταξιδέψουν» ή να περάσουν από την περιοχή αυτή.

«Το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζουν το Ιράν μπορεί να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες συνδεόμενες με τις ΗΠΑ και τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο», προειδοποίησε ακόμη.

Το Ριάντ «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο» το ναυτικό μπλόκο των Χούθι

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την ανακοίνωση των Χούθι για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο. Η προσκείμενη στο Ιράν οργάνωση των ανταρτών, απειλεί με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα της χώρας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού παγκοσμίως να παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της μοναρχίας του Κόλπου τονίζει πως το Ριάντ «καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις δηλώσεις που έκανε ο λεγόμενος στρατιωτικός εκπρόσωπος της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι (...) για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο» και προσθέτει πως η χώρα «συνεχίζει να υποστηρίζει τον αδελφό υεμενίτικο λαό και τη νόμιμη κυβέρνησή του».

Πηγή: skai.gr

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