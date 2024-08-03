Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου στη Γη της Ελιάς, η ανακοίνωση και οι ευχαριστίες

Oι ιστορίες εξελίσσονται και για να προσχωρήσουν παρακάτω νέα πρόσωπα θα μπουν στο καστ της σειράς «Η Γη της Ελιάς», που συνεχίζει για τέταρτη σεζόν.

Ανάμεσά τους και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου που είναι τρελά ενθουσιασμένη για αυτό το νέο της επαγγελματικό βήμα. Η ίδια ολοκλήρωσε χθες τα γυρίσματά της για τώρα στην Κύπρο και επιστρέφει για λίγο Ελλάδα μέχρι να ξαναξεκινήσουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις γύρω στα τέλη του Αυγούστου.

Η ίδια βάζοντας φωτογραφίες με τη κλακέτα της σειράς έγραψε:

«Η Γη της Ελιάς. Η 4η σεζόν έρχεται. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα στο πρόσωπο μου πόσο χαρούμενη είμαι για αυτή τη συνεργασία! Δεν έχω λόγια να εκφράσω το πόσο τυχερή νιώθω που πρωταγωνιστώ σε ένα από το πιο πετυχημένα σήριαλ των τελευταίων ετών.

Ένας υπέροχος Ιούλιος που πέρασα φανταστικά, έμαθα καινούρια πράγματα και κυρίως αυτό που λατρεύω σε αυτό το επάγγελμα, γνώρισα εκπληκτικούς ανθρώπους! Σας ευχαριστώ όλους έναν έναν (ξέρετε εσείς) που με βοηθήσατε από την πρώτη μέρα να νιώσω τόσο οικεία και που με κάνατε την τελευταία μέρα του γυρίσματος να φεύγω βουρκωμένη γιατί θα μου λείψετε! Καλό καλοκαίρι! Και εις το επανιδείν».

Πηγή: WomenOnly.gr

