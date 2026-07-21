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Αργεντινή: Μεγάλη γιορτή στο Μπουένος Άιρες για τους δευτεραθλητές κόσμου - Βίντεο, φωτογραφίες

Χιλιάδες κατέκλυσαν τους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να υποδεχθούν την εθνική Αργεντινής μετά τον χαμένο τελικό της Κυριακής με την Ισπανία

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Αργεντινή

Η ήττα με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026, μπορεί να στέρησε από την Αργεντινή το τέταρτο τρόπαιο της Ιστορίας της και το δεύτερο σερί, όμως η απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου δεν εμπόδισε τους φίλους της «αλμπισελέστε» να αποθεώσουν τους δευτεραθλητές κόσμου.

Χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες και επιφύλαξαν μια εντυπωσιακή υποδοχή στην εθνική τους ομάδα, στήνοντας μια μεγάλη γιορτή.

Αργεντινή

Αργεντινή

Αργεντινή

Αργεντινή

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Αργεντινή Μπουένος Άιρες
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