Η ήττα με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026, μπορεί να στέρησε από την Αργεντινή το τέταρτο τρόπαιο της Ιστορίας της και το δεύτερο σερί, όμως η απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου δεν εμπόδισε τους φίλους της «αλμπισελέστε» να αποθεώσουν τους δευτεραθλητές κόσμου.

Χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες και επιφύλαξαν μια εντυπωσιακή υποδοχή στην εθνική τους ομάδα, στήνοντας μια μεγάλη γιορτή.

Argentina players upon their arrival back home 😍

Spain Messi Argentina GOAT pic.twitter.com/o4KwTJHgFs — Adamimogo 93.1 FM (@adamimogo931fm) July 21, 2026

Πηγή: skai.gr

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