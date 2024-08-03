Στα Χανιά βρέθηκε χθες η Δέσποινα Βανδή για τη δεύτερη προγραμματισμένη συναυλία της με τον Αντώνη Ρέμο με σκοπό την ενίσχυση δομής της Κρήτης που βοηθάει κακοποιημένες γυναίκες.

Μια πολύ σημαντική κίνηση των δύο καλλιτεχνών που πραγματικά σάρωσε αφού και οι δύο εμφανίσεις τους στο Ηράκλειο και στα Χανιά έγιναν sold out.

Μαζί με τη Δέσποινα Βανδή στο μέρος που λατρεύει βρέθηκε και η κόρη της Μελίνα Νικολαιδη αλλά και ο νονός της Μελίνας, κολλητός της Δέσποινας, Κώστας Καπετανίδης.

