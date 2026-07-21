Θεσσαλονίκη: Απείλησε με πιστόλι 64χρονο έπειτα από καβγά - Χειροπέδες σε 47χρονο

Με πιστόλι απείλησε 64χρονο ένας 47χρονος, ύστερα από μεταξύ τους διαπληκτισμό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τα αίτια του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, ο 47χρονος έβγαλε το πιστόλι, απειλώντας τον 64χρονο, ενώ άσκησε σωματική βία εναντίον του.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκαλάκι με πλήθος σφαιριδίων, ένα πλαστικό πιστόλι κι ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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