Σοφία Αρβανίτη: Η απρόσμενη συνάντηση με τη Μπόνι Τάιλερ και η επιθυμία της

Tη δεκαετία του ‘90, και για να είμαστε ειλικρινείς οποιαδήποτε δεκαετία, το να συνεργαστεί ένας Έλληνας καλλιτέχνης με ένα μεγάλο όνομα του εξωτερικού ήταν πολύ μεγάλο πράγμα.

Και η Bonnie Tyler ήταν σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ σκηνής της εποχής παγκόσμια. Το ντουέτο της λοιπόν με τη Σοφία Αρβανίτη «The Desert in your heart- Πεθαίνω στην ερημιά» έχει γράψει ιστορία.

Η ίδια η Σοφία Αρβανίτη μιλώντας στον Ηλία Μαραβέγια και στην εφημερίδα Espresso, δήλωσε ανάμεσα σε πολλά άλλα πως είναι αξιοσημείωτη στιγμή και θα έλεγε το ίδιο ακόμα κι αν δεν το είχε τραγουδήσει αυτή.

-Κεφάλαιο Μιχάλης Ρακιντζής. Πώς μπήκε στη ζωή σου;

«Του ανέθεσε η δισκογραφική μου εταιρία να μου κάνει τον δεύτερο δίσκο μου, πράγμα που έγινε. Με τον Μιχάλη δουλέψαμε για μήνες μαζί στο στούντιο και κάναμε το 1990 έναν καταπληκτικό δίσκο, που έχει μείνει διαχρονικός, με το τραγούδι «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» να παίζεται κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο. Με είχε αγγίξει εξαρχής και περίμενα ότι θα έκανε επιτυχία.

Βέβαια, δεν περίμενα τότε, πριν από 34 χρόνια, πως θα το άκουγα στα ραδιόφωνα ως τώρα. Δεν ήταν τόσο μεγάλες οι προσδοκίες μου. Με τον Μιχάλη Ρακιντζή ακολούθησε ακόμη ένας δίσκος, όπου συνέβη κάτι συγκλονιστικό: Με έφερε σε επαφή με τη διεθνούς φήμης ποπ τραγουδίστρια Bonnie Tyler με ένα τραγούδι, το ντουέτο «Πεθαίνω στην ερημιά/The dessert is in your heart», το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτη στιγμή στην ελληνική δισκογραφία. Θα έλεγα το ίδιο ακόμη κι αν δεν το είχα τραγουδήσει εγώ».

-Τι σου έμεινε από τη γνωριμία και τη συνεργασία σου με την Μπόνι Τάιλερ;

«Μου έμεινε ότι είναι μια επαγγελματίας με χαρούμενο και ευθύ πρόσωπο και πολύ υπεύθυνη στη δουλειά της. Το κομμάτι το είπε συγκλονιστικά, κάθισε και το δούλεψε πολύ. Eκανε κάποιες πρόβες και παρουσία μας στο στούντιο και ήταν πραγματικά απολαυστικό να βλέπεις να προβάρει το τραγούδι σου η Μπόνι Τάιλερ.

Ήταν φανταστική εμπειρία η συνεργασία μας, όπως φανταστική εμπειρία ήταν και η περσινή, όταν την είδα σε μια συναυλία της στο Sunny Festival. Όταν ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ότι βρισκόμουν εκεί και ότι ήθελα να τη συναντήσω στο καμαρίνι της, με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, ενώ αναφέρθηκε σε μένα και από τη σκηνή, λέγοντας ότι επιθυμεί να κάνουμε ξανά ένα τραγούδι μαζί. Πραγματικά είναι ένα πολύ γενναιόδωρο άτομο».

-Κάποια στιγμή ασχολήθηκες με το λαϊκό τραγούδι, γεγονός που σατίρισες σε μεταγενέστερο ροκ κομμάτι σου. Θα ήθελες να το είχες αποφύγει;

«Όχι, γιατί μου αρέσει πολύ να δοκιμάζω πράγματα στη ζωή μου και να βλέπω πώς νιώθω μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς. Όταν βλέπω, λοιπόν, ότι κάτι δεν μου δίνει έμπνευση, δεν μου δημιουργεί την ανάταση που ενδεχομένως περίμενα να νιώσω στην ψυχή μου, μπορεί μετά να ατονήσω να ασχοληθώ ξανά. Δεν μπορώ να πω όμως ότι έχω μετανιώσει για πράγματα που έχω κάνει στα επαγγελματικά μου».

