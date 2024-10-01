Κωνσταντίνος Βασάλος: «Ο Σεφερλής δικαιολογημένα νιώθει αδικημένος. Εγώ στη θέση του θα έκανα χειρότερα»

Σε «στρατόπεδα» έχει χωριστεί η showbiz για την επίθεση που δέχεται εδώ και λίγο καιρό ο Μάρκος Σεφερλής για το νούμερο που παρουσίαζε στο Δελφινάριο για το Nemo –νικητή της Eurovision- τη σάτιρα, τα όρια και όλα τα συναφή,

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος που πάντα στο προσωπικό του YouΤube νιώθει ελεύθερος και εκφράζεται ανοιχτά –εν αντιθέσει με την τηλεοπτική του παρουσία που είναι πάντα πιο συγκρατημένος και όταν δεν είναι του βάζουν φρένο, στην διαδικτυακή εκπομπή του πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ του Μάρκου Σεφερλή:

«Ο Σεφερλής κάνει ένα χιούμορ παλιακό, σε κάποιους αρέσει και σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου. Αυτά που έχει σατιρίσει ο Σεφερλής, τα έχουν σατιρίσει όλοι. Πιάνουν αυτόν όμως, γιατί είναι η εύκολη λύση. Ξέρουν ότι δεν θα απαντήσει και ότι θα γίνει όλο αυτό. Πρώτη εβδομάδα των εκπομπών ήταν, άρα λογικό», ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντίνος Βασάλος και συνέχισε:

«Ο Σεφερλής δικαιολογημένα νιώθει αδικημένος γιατί όλοι του την πέφτουν και έτσι βγήκε στην αντεπίθεση. Είπε στον Λιάγκα ότι θα βγάλει τα μηνύματα στη φόρα. Από τη μια αυτό είναι μηνύσιμο, αλλά από την άλλη τον καταλαβαίνω. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Μάρκου θα έκανα χειρότερα. Αυτό που λέει ο Σεφερλής ισχύει.

Στην αρχή λες κάτι σε παρακαλάνε να βγει στην εκπομπή, δεν βγαίνεις και μετά ξεκινάει η χολή και η τοξικότητα. Κάτσε ρε φίλε, με παρακάλαγες μια εβδομάδα για να βγω και να με κράξεις; Είναι πιο αντρίκιο να πεις στον άλλον ότι δεν μπορείς να τον υπερασπιστείς, παρά να τον κολακεύεις μόνο και μόνο για να τον κράξεις. Είναι άνανδρο και ανήθικο.

Αν δεν σου αρέσει ο Σεφερλής μην πας να τον δεις, μην τον κρίνεις όμως. Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή; Την ίδια σάτιρα κάνουν και άλλοι απλά οι άλλοι είναι στο απυρόβλητο»

Ενώ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του πατέρα του Nemo – του νικητή της Eurovision που σατιρίζει ο Σεφερλής – οι οποίες προβλήθηκαν στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, λέγοντας:

«Οι εκπομπές που βγάλανε τον πατέρα του Nemo – ο άνθρωπος δεν είχε δει τίποτα – και να λέει Ναι… που δεν ήξερε τίποτα, έλα τώρα κι αυτό δεν είναι σωστό, δεν μου αρέσει καθόλου. Ειδικά όταν την πέφτουνε όλοι σε έναν. Δηλαδή, ο άλλος είναι στο πάτωμα, μη το δίνεις κλωτσιά να πάει προς τα κάτω, άστον».

