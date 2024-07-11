Kevin Costner: Καθυστερεί η πρεμιέρα του «Horizon 2»

Αναβάλλεται η πρεμιέρα του δεύτερου μέρους της φιλόδοξης τετραμερούς σειράς γουέστερν δια χειρός Κέβιν Κόστνερ, αφού η πρώτη ταινία δεν σημείωσε ικανοποιητικές εισπράξεις.

Το «Horizon: An American Saga» με διάρκεια τρεις ώρες και ένα λεπτό, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο αποσπώντας διφορούμενες κριτικές. Στους κινηματογράφους έκανε το ντεμπούτο του στις 28 Ιουνίου με μόλις 11 εκατομμύρια δολάρια ενώ στα ταμεία έχει φέρει λιγότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Και οι δύο παραγωγές επικεντρώνονται στο «επικό ταξίδι της επέκτασης της αμερικανικής Δύσης», συμπεριλαμβανομένων των ιθαγενών Αμερικανών και των αποίκων που εγκαταστάθηκαν στη γη τόσο πριν όσο και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο».

Η κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας που είχε οριστεί στις 16 Αυγούστου έχει πλέον αναβληθεί «προκειμένου να δοθεί στο κοινό μεγαλύτερη ευκαιρία να ανακαλύψει την πρώτη με προϋπολογισμό $100 εκατ.», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στο Hollywood Reporter από τις Territory Pictures και New Line Cinema.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το πρώτο μέρος θα κάνει το ντεμπούτο του στο Premium VOD στις 16 Ιουλίου.

«Ο Κέβιν έφτιαξε αυτή την ταινία για ανθρώπους που αγαπούν τον κινηματογράφο και που ήθελαν να κάνουν ένα ταξίδι» αναφέρεται. «Η στήριξη που έχουμε λάβει από τους κινηματογραφόφιλους και τους ιδιοκτήτες των κινηματογράφων, καθώς παρακολουθούν το πρώτο κεφάλαιο αυτού του έπους, συμβάλλει στην ενίσχυση της πίστης μας σε αυτούς και στις ταινίες που έχουμε κάνει, και τους ευχαριστούμε που ήρθαν μαζί μας για το ταξίδι».

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία πρεμιέρας, αλλά η πρόθεση για κινηματογραφική κυκλοφορία παραμένει. Ο Κόστνερ και η ομάδα του σκοπεύουν να συνεχίσουν τα γυρίσματα του τρίτου μέρους τον Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

