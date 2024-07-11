Ήμασταν σίγουρες πως ο Μαυρίκιος Μαυρικίου θα ασχοληθεί ενεργά με την κόρη του Ιωάννα Μελωδία αναλαμβάνοντας όλες τις "δουλειές" ποιυ μπορεί να κάνει ένας μπαμπάς για το μωρό.

Και πλέον το είδαμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας αφού το ζευγάρι έκανε μάθημα για το πώς πρέπει να κάνει μπάνιο τη νεογέννητη κόρη του με τον μπαμπά Μαυρίκιο Μαυρικίου να αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την αποστολή και τη μαμά Ιλάειρα Ζήση να παρακολουθεί.

