Κάρμεν, σε χορογραφία του σπουδαίου χορογράφου Γιόαν Ίνγκερ στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει μια νέα παραγωγή του μπαλέτου «Κάρμεν», σε χορογραφία του σπουδαίου Σουηδού χορογράφου Γιόαν Ίνγκερ, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στη Μαδρίτη από το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας. 11, 12, 14 Ιουλίου 2024 παρουσιάστηκε, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ, σε μουσική διεύθυνση Έκτορα Ταρτανή. O Ίνγκερ ανέλαβε το ρίσκο και την πρόκληση να δημιουργήσει μια καινούρια χορογραφία για την ηρωίδα του Μπιζέ, η οποία θεωρείται το σύμβολο του έρωτα και της ελευθερίας, θέτοντας ως προτεραιότητά του μια διαφορετική ανάγνωση της διάσημης ιστορίας. Έτσι επέλεξε να επικεντρωθεί στο θέμα της βίας, μέσα όμως από τη ματιά ενός παιδιού. Υπό αυτή την οπτική γωνία ο Ίνγκερ προτρέπει τον θεατή να παρακολουθήσει τη δράση της ιστορίας μέσα από το φίλτρο της αθωότητας.

Παίζουν: Κάρμεν: Έλενα Κέκκου / Ελευθερία Στάμου. Δον Χοσέ: Ντανίλο Ζέκα / Βαγγέλης Μπίκος. Ταυρομάχος: Γιάννης Μητράκης κ.ά.

Παραστάσεις: 11, 12, 14 Ιουλίου 2024, Ώρα έναρξης: 21.00.

Εισιτήρια: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 • Φοιτητικό, παιδικό: €12 • Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ. Ταμείων: +30 213 0885700

Άμλετ, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη στο Θέατρο Πέτρας

Τον «Άμλετ», το κορυφαίο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παρουσιάζει η 5η Εποχή το καλοκαίρι του 2024. Ο Θέμης Μουμουλίδης, επιχειρεί μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του έργου, με μια ομάδα σημαντικών ηθοποιών, με επικεφαλής τον Αναστάση Ροϊλό στον ρόλο του Άμλετ. Με όχημα την μεγαλειώδη ποιητική μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, η παράσταση παρακολουθεί το «γκρέμισμα» ενός κόσμου, ανίκανου να υπακούσει σε κανόνες και ηθική. Ένας κόσμος σκοτεινός, αδίστακτος, όπου η φιλία αλλά και οι σχέσεις αίματος δεν σημαίνουν τίποτε. Ένας «ετοιμόρροπος» κόσμος σκοπιμοτήτων και ιδιοτέλειας: η χώρα αυτή ονομάζεται Κτηνωδία. Ο Άμλετ γνωρίζει εξαρχής ότι αυτός ο κόσμος είναι σάπιος και πρέπει να καταστραφεί: καμιά χρήση του κόσμου δεν είναι καλή. Να βουλιάξει. Με τον Άμλετ, ο Σαίξπηρ καταθέτει στο παγκόσμιο θέατρο ένα έργο μνημειώδες που, αιώνες τώρα, έχει δημιουργήσει τη δική του μυθολογία. Μια κατάδυση στην ουσία του ανθρώπου και ταυτόχρονα ένα requiem στη σκοτεινή πλευρά του. Μέσα από τον Άμλετ, ο Σαίξπηρ μας περιγράφει την εποχή του, που είναι και δική μας εποχή. Ένα κείμενο υπερχρονικό και βαθιά πολιτικό.

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά, Μιχάλης Συριόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Δόβρης, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Τζένη Καζάκου, Άρης Νινίκας, Δημήτρης Αποστολόπουλος

Πέμπτη 11/7, 21:30

Εισιτήρια: 18-22€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Πέτρας, Μ. Μερκούρη, Πετρούπολη

Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου, οι Σκιαδαρέσες θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία, με ειδικούς καλεσμένους τον ηθοποιό και τραγουδιστή Ορέστη Χαλκιά και την Billie Kark. Λίγα λόγια για τη συναυλία από τις Σκιαδαρέσες: «Την Πέμπτη 11 Ιουλίου, εμείς οι Σκιαδαρέσες, παιδιά της γενιάς Ζήτα και όμως τόσο κοντά στην Μιλενική περίοδο, ερχόμαστε στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, για μια συναυλία μαζί με τον Φάνη Ζαχόπουλο και τον Χάρη Παρασκευά. Δύο μουσικούς μάλαμα. Όχι, δεν εννοώ ότι παίζουν με τον Μάλαμα, ίσως έπρεπε να το γράψω αλλιώς… Δύο οργανοπαίχτες μάλαμα. Όμως η έκπληξη της βραδιάς που δεν είναι πια έκπληξη γιατί σας στην λέω…. Είναι ότι θα έχουμε guests τους υπέροχους…Ορέστη Χαλκιά και Billie Kark».

Πέμπτη 11/7, 21:00

Εισιτήρια: 13€. Προπώληση: more.com

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

Τέχνες της θάλασσας: Η κυκλαδίτικη ναυτική παράδοση σε μια έκθεση στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Αμοργός, Κουφονήσια, Πάρος, Σαντορίνη και Σύρος. Πέντε νησιά διασυνδεδεμένα μέσω του αρχιπελάγους του Αιγαίου και της κυκλαδικής κουλτούρας. Το Δίκτυο Αρχιπέλαγος παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Αθήνα την πλούσια και πολυδιάστατη ναυτική παράδοση των Κυκλάδων, μέσα από την έκθεση πολλαπλών μέσων, «Τέχνες της θάλασσας», στο Ινστιτούτο Γκαίτε. Η έκθεση «Τέχνες της Θάλασσας: Αθήνα» παρουσιάζεται έως τις 21 Σεπτεμβρίου στο Goethe-Institut Athen και ανιχνεύει τις συνδέσεις μεταξύ των θαλάσσιων αυτών των κοινοτήτων του παρελθόντος και του σήμερα, μέσα από αρχειακό υλικό και σύγχρονη φωτογραφική, ηχητική και οπτικοακουστική τεκμηρίωση.

Διάρκεια Έκθεσης: Από 4 Ιουλίου έως 21 Σεπτεμβρίου 2024 (Κλειστά τον Αύγουστο)

Ωράριο: Δευτέρα/Πέμπτη: 08:00 – 19:00. Τρίτη/Τετάρτη/Παρασκευή: 08:00 – 17:00

Ελεύθερη Είσοδος

Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Αθήνα. Τηλ. 210 36 61 000

