Ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε την Τραϊάνα Ανανία στη σκηνή και αναστέναξε όλο το Άλσος

Μετά το επικό τσιφτετέλι στο «Στην Υγειά μας» η Τραϊάνα ξαναχτύπησε

Οι χορευτικές της ικανότητες έχουν ξεδιπλωθεί πολλές φορές με κορυφαία την αξέχαστη εμφάνισή της στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου Στην Υγειά μας ρε παιδιά που το τσιφτετέλι της έχει αφήσει εποχή.

Πολυτάλαντη η Τραϊάνα Ανανία, και στον χορό και στο τραγούδι βρέθηκε χθες το βράδυ στο Άλσος, όχι γιατί είχε παράσταση αλλά γιατί εχθές το βράδυ στο θέατρο του Πεδίου του Άρεως εμφανιζόταν ο Σάκης Ρουβάς. Και η ηθοποιός δηλώνει δημόσια Ρουβίτσα. (Μαζί σου Τραϊάνα)

