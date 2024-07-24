Ο Keanu Reeves γερνάει όπως όλοι μας. Και για τον λόγο αυτό, η θνησιμότητα τον απασχολεί. «Είμαι 59 ετών, οπότε σκέφτομαι τον θάνατο όλη την ώρα», δήλωσε ο ηθοποιός στο BBC News.

Ο Keanu Reeves προωθεί το πρώτο του μυθιστόρημα, το «The Book of Elsewhere». Το βιβλίο βασίζεται στη σειρά κόμικς «BRZRKR», που δημιούργησε ο Reeves, και γράφτηκε σε συνεργασία με τη βρετανίδα συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, China Miéville.

Σημειώνεται ότι το «BRZRKR» πρόκειται να μετατραπεί σε live-action ταινία με πρωταγωνιστή και παραγωγό τον Ριβς καθώς και σε ένα spinoff κινουμένων σχεδίων από το Netflix.

Αυτό συνέβαλε και στο να εστιάσει ο Reeves στον θάνατο. «Ίσως δεν καταλαβαίνω τη βία του κόσμου. Δεν καταλαβαίνω ότι όλοι ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για πράγματα που όταν τα σκεφτόμαστε -εκ των υστέρων- δεν είναι και τόσο σημαντικά.

Επίσης, αναρωτιέμαι για την τεχνολογία. Δεν ξέρω γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ να φύγουμε από τον πλανήτη και να ψηφιοποιηθούμε. Ίσως αναρωτιέμαι και για την αγάπη. Για ποιο λόγο ο θάνατος είναι τόσο δυνατός και η αγάπη τόσο εύθραυστη και όμως είναι η ισχυρότερη δύναμη στον πλανήτη;», είπε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός.



Πηγή: skai.gr

