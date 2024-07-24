Το Tempting Fortune, το πιο πρωτοποριακό παιχνίδι δράσης και περιπέτειας έρχεται το φθινόπωρο στην Ελλάδα, μέσα από την τηλεοπτική οθόνη του ΣΚΑΪ και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο δελεαστικές προκλήσεις.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του αναλαμβάνει να παρουσιάσει το πιο καινοτόμο reality show – ένα show που συνδυάζει την περιπέτεια με τη στρατηγική, την αντοχή με την πρόκληση… Επιτυχημένος ηθοποιός της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτης και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, ο Γιάννης, άνθρωπος με χιούμορ και διεισδυτική ματιά στα πράγματα, θα βάλει την προσωπική του σφραγίδα στο Tempting Fortune.

12 διαγωνιζόμενοι θα ξεκινήσουν ένα απαιτητικό ταξίδι, έχοντας στη διάθεσή τους 300.000 ευρώ. Θα προχωρήσουν βήμα βήμα και θα συναντήσουν παγίδες και δυσκολίες, που θα τους ωθήσουν στα όριά τους. Κυρίως θα αντιμετωπίσουν ελκυστικούς πειρασμούς, τους οποίους μπορούν να "αγοράσουν" αλλά θα τους… στοιχίσουν ακριβά. Οι παίκτες πρέπει να επιβιώσουν, να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις και να αποφύγουν τη λάθος απόφαση. Θα υποκύψουν στον πειρασμό ή θα αντισταθούν;

Ζήσε την περιπέτεια στο Tempting Fortune

Δήλωσε τώρα συμμετοχή:

https://temptingfortune.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

