Αλέκος Συσσοβίτης: «Φοβήθηκα μήπως αποκτήσω το πρόβλημα της μητέρας μου»

Για τη μάχη που έδωσε η μητέρα του, που λάτρευε, με την ψυχική ασθένεια και τα δικά του άγχη μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναϊδας Νέγκα, ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Όπως είπε ο ίδιος η μητέρα του έπασχε από διπολική διαταραχή και ο ίδιος θεωρεί πως αυτό τον ωρίμασε γρηγορότερα και τον έκανε να γίνει ηθοποιός.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα παιδί αλλά το ωριμάζει και πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να μη βλέπουμε μόνο το πρόβλημα αλλά και τι κερδίζουμε από αυτό. Και όταν υπάρχει αγάπη… Εμένα η μητέρα μου με αγαπούσε πάρα πολύ. Σίγουρα ένα παιδί που δεν γνωρίζει και μαθαίνει τέτοιου είδους πράγματα σοκάρεται αλλά ωριμάζει έντονα. Ήταν κίνητρο για μένα να ασχοληθώ με την υποκριτική αυτό το πράγμα γιατί παρατηρούσα κι έψαχνα την ψυχή της μητέρας μου» είπε αρχικά με την παρουσιάστρια να τον ρωτάει:

Ανησύχησες μήπως αντιμετωπίσεις κι εσύ πρόβλημα;

«Έπαθα κρίση πανικού και ναι φοβήθηκα μήπως αποκτήσω το πρόβλημα της μητέρας μου γιατί βιολογικά είναι και γονιδιακή αυτή η εξέλιξη. Κι επειδή πέθανε από Αλτσχάιμερ έχω το νου μου και σε αυτό»

Δεν φοβάται όμως το θάνατο. Ζει με μια άλλη φιλοσοφία:

«Με τον θάνατο τα πάω πολύ καλά. Υπάρχει κάτι γλυκό στη συνάντηση με τον θάνατο, έχεις λιγότερες αντιστάσεις και τον αποδέχεσαι.

Και τότε κάνεις πιο ευχάριστη τη ζωή σου. Όλη μας η ζωή επισκιάζεται από το φόβο του θάνατου και στη καθημερινότητά μας έχουμε μικρούς θανάτους» εξήγησε.

