Δεν έχει κάτσει σχεδόν καθόλου στην Αθήνα από την ημέρα που ολοκήρώθηκαν τα γυρίσματα του Σασμού, η Ευγενία Σαμαρά. Αρχικά πήγε στην Κένυα με την γνωσ΄τη παρέα, Νίκος Μουτσινάς, Ζέτα Μακρυπούλια, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Κωνσταντίνος Δέδες σε ένα ονειρικό ταξίδι απ' όπου γύρισαν όλοι ενθουσιασμένοι.

Καπάκι έφυγε για Κουφονήσια με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη και δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μαγιό και ήδη είναι ξανά εκτός σε ένα road trip στις Δαλματικές Ακτές.

