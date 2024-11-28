Η πείνα, οι συνθήκες διαβίωσης και οι κακουχίες στο Survivor, έφεραν τον Άγγελο και τον John αντιμέτωπους σώμα με σώμα. Αφορμή στάθηκε η ατάκα του Άγγελου μετά τον αγώνα που είπε: «Ντροπή!». Τότε ο John βγήκε εκτός εαυτού: «Άγγελε λίγο ήρεμα!» - «Ρε ό,τι γουστάρω θα κάνω!», απάντησε. «Πυροσβεστικά» θέλησαν να λειτουργήσουν οι συμπαίκτες τους που προσπάθησαν να τους «χωρίσουν» μιας και οι δύο βρίσκονταν εκτός ορίων, ύστερα από έναν απαιτητικό αγώνα. Αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς για αρκετή ώρα, μέχρι που τα πνεύματα κατευνάστηκαν.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας ο Γιώργος Λιανός ρώτησε τους παίκτες: «Δεν μπορώ να μην σχολιάσω και τα έκτροπα τα οποία είδαμε, είδαμε μια έντονη στιγμή μεταξύ του Άγγελου και του John, John θες να πάρεις θέση να μας πεις τι έγινε;». Ο διαπληκτισμός όμως συνεχίστηκε από την πλευρά του Άγγελου, παρόλο που ο John φάνηκε να έχει «ειρηνικές διαθέσεις» και είπε: «Η αλήθεια είναι πως είχαμε μια ένταση, ο Άγγελος γνωρίζουμε ότι είναι αρκετά εριστικός πολλές φορές, χωρίς να θέλω να τον κατηγορήσω, ήταν δύσκολη στιγμή, υπήρχε ένταση, αν θέλει ας μιλήσουμε να το κατευνάσουμε, πήγαμε να πιαστούμε στα χέρια αλλά όλα καλά». Τότε ο Άγγελος με περίσσεια θυμού απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει καν, από τους απέναντι δεν θέλω ούτε καλημέρα!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.